Как изменились цены на базовые продукты в торговых сетях за месяц - сравнительная аналитика от УНИАН.

Национальный банк Украины в недавнем инфляционном отчете за октябрь отметил замедление потребительской инфляции и темпов роста цен на продукты питания, в частности. Действительно, цены в маркетах будто замерли, демонстрируя совсем незначительные отклонения от октябрьских показателей.

Впрочем, такая статистика может быть обманчивой, поскольку до конца года времени осталось не так много - а в преддверии рождественских праздников отдельные категории товаров непременно дорожают, в том числе из-за традиционных сезонных факторов.

Цены на яйца

Яйца в Украине за октябрь подорожали едва ли не больше всего из нашего перечня. В АТБ десяток "Домашних" куриных яиц "Квочка" высшей категории вырос в цене ровно на 10 гривень - до 83,9 грн. "Настоящие великаны" от "Ясенсвит" добавили 5 гривень к ценнику - теперь там написано 80,9 грн.

В "Сильпо" "Ясенсвит" подорожал с 80,55 до 83,42 грн. А отборные СВ куриные яйца "Квочка" XL - наоборот, подешевели с 98,57 до 95,78 грн.

Novus месячные ценовые колебания куриных яиц обошли стороной. Здесь 92,99 грн стоит "Квочка" и 88,99 грн - "Молодильные" яйца от "Ясенсвит".

Цены на молоко

В сети "Сильпо" молоко пастеризованное "Ферма" жирностью 2,5% в бутылке объемом 840 г стоит, как и месяц назад, 64,49 грн. Причем так же, как и в октябре, его можно купить по действующей акционной цене 51,49 грн.

На молоко "Галичина" безлактозное 2,5% в таре 870 г акция уже закончилась - однако сама цена снизилась с 62,49 до 60,99 грн. Акционная же цена в октябре составляла 48,99 грн.

В Novus молоко "Ферма" с теми же характеристиками за месяц немного выросло в цене - с 61,99 до 64,99 грн. Стоимость "Галичины" же осталась неизменной - 61,99 грн, причем по акции это молоко можно купить за 49,99 грн.

В АТБ и "Ферму", и "Галичину" продают за те же деньги, что и месяц назад - это 61,9 и 59,9 грн соответственно. Однако на молоко "Галичина" в октябре здесь действовала акция (55,4 грн), которая уже завершилась.

Цены на сметану

В Novus сметана President с жирностью 15% в стакане объемом 300 г несколько подорожала за месяц - с 52,99 до 55,99 грн. Так же выросла стоимость сметаны "Волошкове Поле" 20% в стакане 300 г, но более существенно - с 72,99 до 79,99 грн.

В то же время пакетированная сметана "Волошкове поле" 20% весом 350 г в Сильпо стоит сейчас 66,99 грн против 64,99 грн в начале октября. А вот на сметану President цена даже несколько снизилась - с 57,99 до 56,49 грн.

В сети АТБ сметана President 15% в стакане 300 г подорожала с 52,9 грн до 55,6 грн. Октябрьская акция (46,2 грн) на этот товар уже не действует.

Цены на кефир

Кефир "Селянский" 2,5% в тетрапаке весом 950 г в маркетах Novus за месяц подорожал с 63,99 до 69,99 грн. Также прибавил в стоимости и кефир "Молокия" густой 2,5% в бутылке 870 г - с 62,99 до 64,99 грн. Правда, сейчас на него действует акционная цена в 49,99 грн.

Сильно подорожал кефир "Селянский" 2,5% в пакетах по 900 г в "Сильпо". В октябре его продавали за 49,99 грн, актуальная цена на этот продукт в ноябре - 62,49 грн. Товар от "Молокия" тоже незначительно подорожал - с 64,99 до 65,99 грн - и продается по акции (47,99 грн).

Цена кефира "Молокия" в АТБ остается неизменной и составляет 63,8 грн, как и месяц назад.

Цены на сливочное масло

Стоимость выбранного нами для сравнения в торговых сетях масла за месяц не изменилась. Сильпо продает масло сладкосливочное "Селянское" 73% марки "Молочная Гильдия" весом 180 г по 87,99 грн. Масло сливочное "Яготинское" 69,2%, фасованное по 200 г, стоит здесь 70,69 грн.

Масло "Селянское" "Бутербродное" 63% весом 180 г в Novus отпускают по 99,99 грн. Что касается масла "Яготинского" сладкосливочного экстра 82,5% по 180 г, то ценник на него уже долгое время стабилен - на нем указано 129 грн.

В АТБ "Яготинское" сладкосливочное масло экстра стоит 130,5 грн, в то же время акционная цена на него составляет 113,9 грн.

Цены на гречку

В АТБ гречневая крупа собственных торговых марок уже месяц не дорожает. Гречневая ядрица непропаренная от "Своя линия" весом 0,9 кг стоит 49,9 грн, а гречневая измельченная "Разумный выбор" весом 1 кг - 38,3 грн.

В Сильпо две марки гречки постигла очень разная судьба. Крупа "Премия" гречневая ядрица подорожала с 60,99 до 62,49 грн, причем в октябре ее можно было найти по акции (45,99 грн). А вот крупа гречневая "Сытый двор" ядрица несколько подешевела - с 56,99 до 55,99 грн. Более того, сейчас ее отпускают по акционной цене 39,99 грн.

Novus держит цену на крупу гречневую "Хуторок", фасованную по 800 г, на уровне 47,99 грн.

Цены на макароны

Почти не изменились с октября цены на макаронные изделия. В АТБ на собственные торговые марки следующий прайс: "День у День" пера любительские - 39,5 грн за килограммовую упаковку и De Luxe Foods&Goods Selected спагетти - 58,8 грн за полкилограмма продукта.

В Novus макаронные изделия "Хуторок" пера продают по 48,49 грн за 800 г, а цена спагетти "Чумак" выросла с 85,99 до 89,99 грн за 700 г.

Те же товары в "Сильпо" имеют в течение месяца стабильные цены: "Хуторок" стоит 48,49 грн, а спагетти от "Чумак" - 99 грн.

Цены на муку

В условиях поступления нового урожая не стоило ожидать резких изменений стоимости муки в Украине. В Novus килограммовая пшеничная мука "Хуторок" высшего сорта так же стоит 33,26 грн. А ржаная обдирная мука EuroMill весом килограмм даже подешевела с 36,79 до 27,39 грн.

АТБ держит октябрьские цены. Тот же "Хуторок" здесь стоит 28,9 грн, а пшеничную муку "Разумный выбор" отпускают по 23,8 грн за килограмм.

В Сильпо ржаная обдирная мука "Пикантная Кухня", как и в октябре, имеет ценник 19,99 грн за упаковку в 1 кг. А килограммовая ржаная мука "Сто пудов" несколько подорожала - с 33,79 до 35,59 грн.

Цены на масло

Подсолнечное масло в Украине, если и дорожает, то не везде и незаметно. Так, нерафинированное "Щедрый Дар" в Сильпо так же стоит 85,99 грн, а прессовое рафинированное "Олейна" прибавило по сравнению с октябрем 50 копеек - с 92,49 до 92,99 грн. Оба масла фасованы в пластиковую тару емкостью 0,85 л.

В АТБ нерафинированное масло "Щедрый Дар" стоит 83,18 грн, а "Олейна" рафинированное "Традиционное" - 85,63 грн. Все - как и месяц назад.

Novus предлагает "Щедрый Дар" по 87,99 грн, а вот стоимость прессового рафинированного "Олейна" изменилась с 89,99 в октябре до нынешних 92,99 грн.

Цены на соль

В Novus цены на соль менялись разнонаправленно. Так, килограммовая поваренная соль от марки "Наш Агро Млын" подешевела к октябрю с 13,99 до 12,89 грн. А соль поваренная пищевая высшего сорта (без торговой марки) подорожала с 17,59 до 18,29 за килограмм.

В АТБ с солью все стабильно. Кухонная каменная молотая от "Разумный выбор" стоит 12,9 грн за кило, морская пищевая оседлая от "Своя Линия" - 23,9 грн за тот же вес.

Так же и в сети Сильпо цены на соль не менялись с октября. Килограммовая Rise поваренная стоит здесь 19,49 грн, а соль поваренная пищевая высшего сорта (без торговой марки) - 13,19 грн.

Что будет дальше с ценами на продукты в Украине

Куриные яйца, которые и так за октябрь показали наибольшую ценовую динамику, из-за сезонного фактора продолжат расти в стоимости и в дальнейшем.

"Цены на яйца имеют ярко выраженную сезонность из-за значительной доли домохозяйств в структуре производства. С уменьшением производства яиц в домохозяйствах в осенне-зимний период увеличиваются цены производителей", - рассказывает УНИАН исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко.

Так же из-за сезонного фактора будут расти цены на мясо, в частности на свинину.

"Спрос со стороны мясопереработчиков обычно повышается в конце ноября, поскольку они начинают подготовку к зимним праздникам. В декабре, соответственно, оживляется спрос со стороны потребителей", - сообщает нам руководитель аналитического отдела Ассоциации "Свиноводы Украины" Александра Бондарская.

Относительно овощной группы, которая не вошла в наш перечень из 10 позиций, то в ближайшее время на часть овощей цены расти не будут.

"Сейчас овощей борщевого набора полно, они в пределах до 10 гривень килограмм. Ближайшие 2-3 месяца цены на борщевой набор будут очень низкими", - говорит УНИАН президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник.

Однако с учетом приближения морозов и дальнейших отключений света роста цен на продукты не избежать - в перспективе нескольких месяцев ценовая стабильность может смениться очередными головокружительными взлетами на отдельные категории товаров.

Цены на продукты в Украине - последние прогнозы

Аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка отметил, что из-за снижения предложения сырого молока в Украине могут вырасти на 4-5% цены на молочные продукты.

Директор союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский предупреждает, что в этом году урожай гречки в Украине будет на 15% ниже по сравнению с прошлым годом. И хотя сейчас оснований для подорожания крупы нет, ажиотажный спрос на гречку может толкнуть цены на нее вверх.

