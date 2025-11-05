Сезонные продукты не только вкусные, но и имеют целебное воздействие на организм.

Осенью, как и в другое время года, хочется насладиться вкусной домашней едой, но необходимо помнить о здоровье. Поэтому лучший вариант - сосредоточиться на сезонных овощах и фруктах, которые не только полезны, но и могут стать компонентами вкусных блюд, пишет Parade.

"Когда мы думаем о здоровом питании для сердца, главное, на чем стоит сосредоточиться, - это свежие фрукты и овощи, нежирные белки и цельнозерновые продукты. Нужно отдавать предпочтение продуктам с высоким содержанием клетчатки и белка, но с низким содержанием натрия и насыщенных жиров", - пояснил доктор медицинских наук, кардиолог Мэтью Боккезе.

Издание назвало 7 овощей и фруктов, которые нужно ввести в рацион осенью.

1. Батат (сладкий картофель)

Сладкий картофель - это отличная осенняя еда для здорового сердца.

"[Он] обеспечивает организм клетчаткой и антиоксидантами, такими как бета-каротин, которые уменьшают воспаление и поддерживают здоровье сердца", - говорит доктор медицинских наук, сертифицированный кардиолог Ами Бхатт.

По словам Боккезе, сладкий картофель содержит витамин А и даже может помочь снизить уровень ЛПНП (плохого холестерина).

2. Тыквы

"Осень не обходится без тыкв, не так ли? Тыква богата клетчаткой, антиоксидантами и важными витаминами и при этом имеет низкое содержание натрия", - рассказал Боккезе.

Он посоветовал попробовать рецепты тыквенного супа, в который, чтобы получить максимум пользы, добавить чили. Также, по его словам, иногда можно попробовать тыквенный пирог, однако в целом ради здоровья сердца стоит выбрать менее соленые и менее сладкие блюда.

3. Брюссельская капуста

Этот овощ обычно употребляют осенью. По словам Бхатта, он богат витамином К и антиоксидантами, а высокое содержание клетчатки поможет поддержать здоровый уровень холестерина.

Брюссельскую капусту можно пассеровать, жарить, запекать или употреблять в составе салатов.

4. Клюква

Эти осенние ягоды можно добавлять в салат или же приготовить из них соус.

"Клюква содержит полифенолы, которые могут улучшить функцию кровеносных сосудов и уменьшить окислительный стресс", - говорит доктор Бхатт.

Он советует избегать слишком сладких консервированных вариантов, которые можно увидеть в продуктовом магазине.

5. Яблоки

Пословица "Одно яблоко в день отгоняет доктора" появилась не просто так.

"Яблоки содержат витамины и полифенолы, которые уменьшают воспаление, снижают кровяное давление и предотвращают атеросклероз, что приводит к снижению сердечно-сосудистых заболеваний", - утверждает детский кардиолог, доцент Техасского университета Джанна Романо.

Осенью из этих фруктов можно готовить салаты или яблочные пироги, если хотите немного побаловать себя.

6. Столовая свекла

Этот сытный овощ, по словам Романо, содержит нитраты, которые расслабляют и расширяют кровеносные сосуды, позволяя крови легче течь по артериям. Вследствие этого снижается кровяное давление.

Отмечается, что этот овощ не может быть постоянным средством от высокого давления, однако он будет полезным, если вы добавите его в рацион.

7. Грецкие орехи

Этот продукт известен своими полезными для сердца свойствами.

"Грецкие орехи содержат растительные омега-3 и полезные жиры, которые снижают уровень холестерина и улучшают здоровье сердца", - рассказал сертифицированный кардиолог Тарикшах Сайед.

Чтобы получить максимальную пользу для сердечно-сосудистой системы от осенних фруктов и овощей, стоит правильно их готовить.

"Вы можете запекать осенние овощи со здоровыми маслами (например, оливковым) и стараться ограничить добавление соли", - подчеркнул Боккезе.

Сайед добавил, что во время приготовления осенних блюд следует избегать жирных сливок, сливочного масла и лишнего сахара, а вместо этого сосредоточиться на запекании или легком обжаривании со здоровыми маслами.

Ранее УНИАН писал о 7 чаях для снижения артериального давлениябез таблеток. Отмечалось, что этот напиток не заменит медикаментозного лечения, но добавление его в рацион может стать эффективным шагом к улучшению здоровья сердца. Эксперты, в частности, советуют употреблять чай из гибискуса, зеленый, черный, ромашковый чаи.

