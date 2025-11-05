Многие считали, что этот вид уже вымер.

После 55 лет отсутствия в пустыне Каракум среди ученых существовали подозрения, что туркестанская длинноухая летучая мышь, вероятно, вымерла или стала очень редкой. Никто не видел этот вид с 1970 года, а также не было никаких фото или описаний, которые бы говорили об обратном. Об этом пишет IFLScience.

Однако в этом году команда исследователей отправилась в Туркменистан, чтобы найти этот вид, где он в прошлом и обитал. После поисков ученые обнаружили молодую самку летучей мыши, которая пряталась в ущелье на месте сноса здания, а также взрослого самца летучей мыши в пещере в 87 км от границы с Узбекистаном. Известно, что этот вид обитает в пещерах и искусственных сооружениях, в том числе и в колодце.

Такой случай стал первым, когда этот вид был зарегистрирован за последние 55 лет. Кроме того, были сделаны первые в истории фотографии этого вида.

"Учитывая близость места нахождения самца к Узбекистану, возникает предположение, что в этой стране также может быть популяция этого вида. Уменьшение численности летучих мышей в пустыне Каракум, вероятно, вызвано изменением климата, которое сделало пустынную местность еще более сухой и повлияло на растительный покров из-за повышения температуры. Однако правительство Туркменистана планирует создать заповедную зону площадью более 50 000 гектаров в этой пустынной местности, что поможет защитить летучих мышей, а также другие виды, такие как дикие ослы и газели", - добавили в IFLScience.

