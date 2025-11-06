Он предположил, что этот город будет атакован с трех направлений.

Следующей целью российских оккупационных войск в Донецкой области станет Константиновка. Такое мнение высказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

В эфире телеканала "Эспрессо" он предположил, что город будет атакован с трех направлений. По его словам, враг может продвигаться непосредственно со стороны Покровска, с Торецкого направления, а также со стороны Часового Яра.

"Есть в планах вражеских продвигаться дальше по нашему рубежу Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск", – говорит он.

Кроме того, Романенко оценил ситуацию в Днепропетровской области. По его словам, на отдельных направлениях враг вклинился до 20 км, и применяет там так называемую тактику "тысячи порезов".

"Если посмотреть на карту, то это вклинивание на ряде направлений населенных пунктов, которые частично захватил враг, частично удалось Силам обороны отбить", – пояснил генерал-лейтенант.

Романенко добавил, что половина захваченной врагом в сентябре территории приходилась именно на Днепропетровскую область. Но уже в октябре этот показатель составлял 70%.

Война в Украине: ситуация на фронте

Издание Le Monde сообщает, что битва за Покровск Донецкой области вступает в финальную фазу. Один из военных на условиях анонимности высказал мнение, что до падения города осталось максимум две недели.

Тем временем россияне усиливают обстрелы на юге. Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин говорит, что враг готовит условия для штурмов малыми группами пехоты.

