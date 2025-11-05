Захват Покровска приблизит Путина к его цели.

Украина может столкнуться с самой большой потерей за последние месяцы, если ключевой восточный город Покровск падет под натиском российских войск. Об этом пишет BBC.

Отмечается, что захват Покровска приблизит президента РФ Владимира Путина к его цели - оккупации всего Донбасса, даже несмотря на крайне медленное продвижение России в этом году.

"Если Покровск падет, оборона его города-спутника Мирнограда станет практически невыполнимой задачей, и российские войска смогут сосредоточиться на боях за Константиновку на северо-востоке и остальные города так называемого "пояса крепостей" - Дружковку, Краматорск и Славянск", - сказано в статье.

По словам аналитика Майкла Кофмана из Фонда Карнеги за международный мир, Украина всё ещё имела оборонительные рубежи, к которым можно было отступить, и могла восстановить оборону.

"Российским войскам не хватает импульса, а их методы ведения боевых действий его не обеспечивают. Проникновение обеспечивает постепенное наступление, но не может обеспечить значимых в оперативном отношении прорывов", - написал он.

Почему удержание Покровска так важно для Украины

Отмечается, что сейчас Покровск практически безлюден, но он сыграл важную стратегическую роль для украинских вооружённых сил во время полномасштабного вторжения.

Что ещё важнее, Покровск - ключевой автомобильный и железнодорожный узел на востоке, и потеря города может открыть российским войскам путь для продвижения в более центральную часть Днепропетровской области.

"Российские войска уже приближаются к главной дороге на Павлоград и Днепр, а на юго-западе они продвинулись к границе Донецка с Днепропетровском. Другая крупная дорога ведёт в Запорожье, столицу другого региона, на который претендует Россия", - пишут журналисты.

По имеющимся данным, Путин потребовал передачу всего Донецка в качестве условия окончания войны. Но даже если Покровск падет, это не означает, что остальная часть Донецка тоже падет.

Институт изучения войны считает, что у России нет средств "быстро обойти или прорвать пояс укреплений", и заявляет, что это, вероятно, займёт несколько лет. BBC пишет:

"Однако потеря Покровска станет ударом по моральному духу украинцев в начале зимы, когда Россия будет атаковать объекты электроснабжения. Это также повлечёт за собой значительные потери в живой силе, ресурсах и технике, выделенных для защиты города".

Это также может повлиять на стремление президента США Дональда Трампа к прекращению войны и укрепить переговорную позицию Москвы, доказав Трампу, что Россия - не "бумажный тигр". Путин может надеяться, что успех России убедит Трампа согласиться на его требования, даже если Украина и её европейские союзники их отвергнут.

Война в Украине - ситуация в Покровске

Издание The Guardian писало, что украинские военные аналитики в последние дни предупреждают о резком ухудшении ситуации в Покровске.

"Карты боевых действий указывают на то, что российские войска находятся всего в нескольких километрах от окружения оставшихся украинских войск", - отмечало оно.

