По мнению эксперта, постоянные ядерные угрозы Путина - это попытка показать, что у них есть оружие, которого нет у других.

Российской Федерации больше нечего предложить цивилизованному миру, кроме ядерных угроз. Об этом заявил военный аналитик Иван Ступак в эфире "Киев24".

По его словам, постоянная демонстрация ядерной мощи - это попытка создать иллюзию величия, показав оружие, которое не все имеют. Он подчеркнул, что единственное, что у россиян есть - это ядерное оружие, которым они угрожают уничтожить человечество.

Он добавил, что Российская Федерация не делала положительного вклада в мировую науку и технологии.

"Российской Федерации больше нечего предложить этому миру. Единственное что у них есть - это ядерное оружие и призывы "мы вас всех убьем". Нет у них ни разработок своего искусственного интеллекта, ни лекарств от серьезных болезней. Ничего", - сказал эксперт.

Как Россия использует ядерные угрозы

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин поручил силовикам и гражданским службам подготовиться к испытаниям ядерного оружия. Он назвал серьезным вопросом ситуацию, связанную с заявлением президента Днальда Трампа о ядерных испытаниях США.

При этом лидер Кремля подчеркнул, что Россия якобы всегда неукоснительно соблюдала обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерного оружия, и продолжит это делать. В то же время, по его словам, если США и участники ДВЗЯИ проведут ядерные испытания, то Россия "предпримет соответствующие адекватные действия".

