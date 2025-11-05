Это является новым свидетельством ухудшения отношений между лидерами США и России.

Российский диктатор Владимир Путин поручил своим подданным по вопросам безопасности разработать планы потенциальных испытаний ядерного оружия. Такой план Кремль готовит на случай, если президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп реализует свои предложения о возобновлении испытаний ядерного арсенала.

Как пишет The Wall Street Journal, это является новым свидетельством ухудшения отношений между лидерами США и России. Вероятно, на этом этапе угрозы со стороны Москвы и Вашингтона являются лишь инструментами для политического давления. Однако если будет решение о проведении таких испытаний – будь то Америкой или Россией – это приведет к "росту ядерной напряженности до уровня, невиданного со времен пика холодной войны".

Авторы материала напомнили, что и США, и Россия являются подписантами Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Примечательно, что США это соглашение так и не ратифицировали. Россия же отозвала свою ратификацию в 2023 году.

Видео дня

Испытания ракет в России

Не так давно Путин рекламировал 15-часовое испытание российской ракеты "Буревестник". Эта крылатая ракета, по словам кремлевского диктатора, может нести ядерную боеголовку.

"Эта ракета, которая не имеет очевидных ограничений по дальности полета, предназначена для обхода западных систем противовоздушной обороны, хотя ученые-ядерщики сомневаются в ее эффективности", – пишет издание.

На этом бряцание оружием не завершилось. В России провели испытания еще одной подводной торпеды с ядерной боеголовкой и ядерным двигателем.

Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия

Американский лидер, в свою очередь, повторил свое заявление о том, что США имеют атомную подводную лодку у побережья России. После этого он заговорил о возможности возобновления ядерных испытаний:

"Я поручил Министерству обороны начать испытания нашего ядерного оружия на равноправной основе. Этот процесс начнется немедленно".

Он не стал раскрывать, какие именно испытания США могут возобновить.

О каких ядерных испытаниях США может быть речь

Ученый в области глобальной безопасности в Мидлбери-колледже Джеффри Льюис считает, что речь может идти как об испытательных взрывах в пустыне (что считается маловероятным), так и о небольших реакциях, эквивалентных примерно одной тонне динамита.

"Вероятно, это будут события с чрезвычайно низкой мощностью, более близкие к научным экспериментам. Но если одна страна начнет, что остановит остальные?" – спросил ученый.

Какие соглашения были между США и Россией

Нарушение соглашений о контроле над вооружениями со времен первой администрации Трампа оставило мало ядерных мер предосторожности, пишут авторы материала. Договор СНВ между США и Россией, который вступил в силу в 2011 году, ограничил количество развернутых межконтинентальных ядерных ракет.

Москва приостановила участие в договоре в 2023 году. Однако считается, что она придерживается ограничений по своим развернутым ядерным ракетам, рассказывает издание.

Кроме того, в 2019 году и США, и Россия вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Этот документ запрещал наземные ракеты средней дальности. Тогда Москва и Вашингтон обвиняли друг друга в нарушении Договора.

По данным Федерации американских ученых, Россия имеет 5459 боеголовок, что больше, чем у США (5177).

Ядерные угрозы России

Российская Федерация не раз пугала мир своим ядерным оружием. Такие угрозы звучали в том числе в адрес Украины.

5 ноября 2025 года российские медиа сообщили, что глава Кремля Путин поручил начать подготовку к испытанию ядерного оружия.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя слова диктатора, сказал, что уже давно не реагирует на заседания, которые проводит Путин.

Вас также могут заинтересовать новости: