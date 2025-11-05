Как отметили в Нацбанке, если в первом квартале года наблюдалось изъятие наличности из обращения, то во втором и третьем кварталах спрос на нее несколько оживился.

В Украине на фоне вражеских обстрелов резко увеличился объем наличных денег в обращении, сообщает Национальный банк.

Как отметили в НБУ, по состоянию на 1 октября 2025 года в обращении на территории Украины находилось 890,1 миллиарда гривень, что на 67,7 млрд грн, или на 8,2%, больше, чем по состоянию на 1 января 2025 года (822,4 млрд гривен).

При этом, если в первом квартале года наблюдалось изъятие наличных из обращения, то во втором и третьем кварталах спрос на них несколько оживился. В Нацбанке объяснили эту тенденцию сезонностью, а также последствиями российских обстрелов.

"Дополнительным фактором увеличения объемов наличности в обращении в третьем квартале стало усиление неопределенности относительно завершения войны и рост интенсивности воздушных атак, которые могут привести к длительному отсутствию электропитания", - добавили в НБУ.

Среди банкнот больше всего в обращении - номиналом 500 гривень, а меньше всего - номиналом 50 гривень (26,6% и 4,5% от общего количества банкнот в обращении соответственно).

В то же время, за период с января по сентябрь текущего года в обращении увеличилось банкнот номиналом 1000 гривень. Их удельный вес по общему количеству в обращении вырос на 3,6%.

Среди монет больше всего - номиналом 1 гривня, а меньше всего - 10 гривень (4,5% и 2,2% от общего количества монет в обращении соответственно).

Монеты в Украине - главные новости

Национальный банк Украины принял решение о постепенном изъятии из наличного обращения монет номиналом 10 копеек с 1 октября 2025 года.

Нардепы же предлагают переименовать копейки на шаги. Соответствующий законопроект за авторством главы парламента Руслана Стефанчука зарегистрирован в Верховной Раде.

