Поклонник WoW под ником Ibelin скончался от мышечной дистрофии в 2014 году.

Студии Vendome Pictures и Pathe готовят биографический фильм о норвежском геймере Матсе Ibelin Стине, чья история покорила сообщество World of Warcraft.

Матс страдал мышечной дистрофией и ушёл из жизни в 2014 году в возрасте 25 лет. Несмотря на болезнь, он вёл блог Musings of Life, где делился своими размышлениями и опытом жизни с тяжёлым диагнозом. Именно этот блог лёг в основу будущего фильма.

Как сообщает The Hollywood Reporter, режиссёром стал Мортен Тильдум, автор "Игры в имитацию" с Бенедиктом Камбербэтчем. Сценарий напишут Илария Бернардини, известная по "Цитадель: Диана" и Хуссейн Амини - сценарист "Драйв" с Райаном Гослингом.

В актёрский состав уже вошли Чарли Пламмер ("Долгая прогулка"), который, по всей видимости, сыграет самого Матса, а также Стивен Грэм, Тони Коллетт, Изабела Мерсед, Мэйси Стелла и Энтони Хопкинс.

Ранее мы рассказывали, что бывший разработчик World of Warcraft очень хотел бы сделать MMORPG во вселенной DnD. Недавно Джон Хайт стал президентом Wizards of the Coast, компании правообладателя Dungeons and Dragons.

Кроме того, не так давно скончался арт-директор World of Warcraft и Overwatch Билл Петрас. Разработчик проработал в Blizzard больше 20 лет.

