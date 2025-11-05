Исполнительница уже несколько лет пребывает в отношениях.

Украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая внезапно заговорила о возможном пополнении в семье.

Как известно, исполнительница уже несколько лет пребывает в отношениях с motion-дизайнером Павлом Тараненко, причем уже и в статусе невесты.

В проекте "Что в сумке?" для "Люкс ФМ" 33-летняя певица согласилась показать, что сама в ней носит. И пи осмотре в ней обнаружился чек из супермаркета с таким предсказанием: "Вам стоит немного подождать - и будущее принесет большую радость".

После того, как Зарицкая прочитала эту надпись, она вдруг воскликнула, несколько всех заинтриговав:

"Я знаю! Это, возможно, о том, что я скоро забеременею. Ждем и получаем. А, может, я уже беременна?".

Напомним, на днях в группе KAZKA окончательно рассекретили, намерены ли они в этом году поучаствовать в Национальном отборе на "Евровидение-2026".

