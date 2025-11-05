Журналистам удалось пообщаться с военным, который в тот трагический день также приехал на награждение.

Вечером 1 ноября российская армия нанесла ракетно-дроновую атаку по одному из сел на Днепропетровщине: среди погибших и раненых были военнослужащие 35-й бригады морской пехоты, которые прибыли туда для награждения. Это Суспильному рассказали родственники погибших и раненых.

Журналистам удалось пообщаться с военным, который в тот трагический день также приехал на награждение.

"Это была годовщина создания батальона и должно было быть торжественное награждение с кострами и факелами. Нам сбросили две локации, куда надо было приезжать... Тревога была уже давно. Мы ехали туда без навигатора, потому что он просто не работал из-за тревоги. Погода была пасмурная, никакие дроны или крылья над нами не висели. Скорее всего, нас кто-то "слил" из своих. Они знали эти две точки и ударили через 15 минут после того, как уже должно было начаться награждение", - рассказал он.

Видео дня

По его словам, когда они приехали в лес, командир сказал им ждать.

"Мы стояли в метрах 100 от факелов. Где-то через 15 минут в эту точку прилетел "Искандер". Мы ничего, по сути, и не услышали - был взрыв, мы попали. Одному парню, который стоял возле нас, посекло ногу, другому - плечи. Но нам просто повезло, что мы ждали и не стояли там, где должно было быть награждение. Все кто там был - 200. Сколько конкретно, я сказать не могу, но три человека точно. Ночью их тела не удалось найти, они лежали там до утра. Если бы мы стояли все в той точке, нас бы всех и положили", - сказал защитник.

Он утверждает, что потом прилетели еще "Шахеды".

"Когда мы уже ехали из леса, то увидели, что и в самом селе что-то горит. Один из военных писал в группу: "вызывайте скорые в село", там были раненые. Он сам был тяжело ранен и потом умер в больнице", - заявил мужчина.

По его словам, медики говорили, что было восемь - 200, сорок раненых, шесть пропавших без вести среди военных:

"Почему я согласился поговорить с журналистами? Да потому, что люди должны знать правду. Я просто ставлю на место жены своих побратимов, свою жену. Или ставлю на место погибших ребят себя. У них родные вообще ничего не знают. Им ничего не говорят. Потому что это просто халатность командования. Потому что тревога уже была. И надо было, чтобы в районе десяти километров все оттуда уехали. Чтобы там просто никого не оставалось".

Удар по награждению морпехов

Группировка войск "Восток" распространила информацию, что в результате вражеского комбинированного удара есть погибшие и раненые среди военнослужащих Вооруженных сил Украины на Днепропетровщине.

Журналист ТСН Дмитрий Святненко сообщил, что лучших военных собрали на плацу для награждения. На открытой территории. Прилетела баллистика. Среди погибших - его брат, который прошел поле боя.

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате российского ракетного удара на Днепропетровщине.

Вас также могут заинтересовать новости: