Программа охватит более 660 тысяч человек.

Кабинет министров Украины утвердил программу выплат единовременной денежной помощи в размере 6500 гривень для наиболее уязвимых категорий граждан в рамках пакета "Зимняя поддержка". Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

По ее словам, программа рассчитана на людей, которые нуждаются в наибольшей поддержке: дети-сироты, дети под опекой, дети с инвалидностью в приемных семьях, дети-ВПЛ, ВПЛ с инвалидностью, одинокие пенсионеры.

"Средства будут начисляться автоматически через Пенсионный фонд. Запуск программы запланирован на начало декабря. Потратить средства можно будет на лекарства, одежду, обувь", - отметила Свириденко.

Премьер-министр добавила, что программа охватит более 660 тысяч человек.

Новая зимняя поддержка 2025 от Зеленского - что известно

Как сообщал УНИАН, новые выплаты для украинцев анонсировали президент Владимир Зеленский и министр соцполитики Денис Улютин. Глава государства поручил правительству разработать программу помощи, которая заработает в декабре.

По словам президента, помощь в 1000 гривень будет действовать так же, как в прошлом году. Деньги можно будет потратить на самые важные нужды: коммунальные платежи, еду, лекарства, проезд и тому подобное. Сумму выплатят всем гражданам, которые обратятся за ней в декабре.

