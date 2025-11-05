Сейчас родственник выдры еще нагуливает жир для потенциальной спячки.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали барсука. Животное, по словам исследователей, сейчас нагуливает "жирок" на зимовку.

Об этих зверях рассказали в пресс-службе учреждения и обнародовали кадры из фотоловушек заповедника. На фото можно увидеть барсука - красивое животное совсем не выглядит недоедающим. Наоборот - вид у него достаточно сытый, даже "ухоженный".

"Вот таким упитанным барсукам с густой, будто вычесанной, "шубой" уже не страшны ни снега, ни морозы. Но пока еще осень, можно дополнительно нагулять жирок. Тем более, что в еде животные не перебирают: едят все - от кореньев и ягод до насекомых, птиц, их яиц, ящериц и даже змей. Главное, потом в нору влезть...", - отмечают исследователи.

Они объясняют, что барсук - родственник выдры, куницы, хорька и других мустеловых. Он умеет и норы глубокие строить, и защищать себя от более сильных хищников, и запасаться жиром, если в холодную зиму придется залегать в спячку.

Что известно о барсуке

Барсук, харсун, язвец (Meles) - род млекопитающих семейства мустеловых. Длина головы и туловища 560 - 900 мм, хвоста 115 - 202 мм, вес обычно 10-16 кг, однако старые самцы достигают 30 кг поздней осенью. Верх тела сероватый, нижние части тела и конечности черные. Есть две темные лицевые полосы, простирающиеся от кончика носа до глаз и выше. Тело тучное, а конечности и хвост короткие.

Барсуки в основном активны в сумерках и ночью. Обычно живут в коммунальных самостоятельно вырытых разветвленных норах с несколькими выходами и несколькими камерами. Норы используются как для проживания днем, так и для выращивания молодняка. Обитают семейными группами, которые обычно состоят из одной или нескольких самок с потомством до двух лет подряд.

Всеядная диета включает: мелких млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, лягушек, моллюсков, насекомых в разных стадиях, черви, стервятники, орехи, желуди, ягоды, фрукты, семена, клубни, корневища, грибы. Кроме человека, у взрослых барсуков нет естественных врагов. Однако волки, одичавшие псы, рыси, росомахи и медведи иногда могут быть хищниками, особенно в отношении младших барсуков.

Продолжительность жизни в природе - 6 лет. В неволе барсуки могут дожить до 19 лет. Смертность детенышей в течение первого года жизни высокая.

Напомним, на днях в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике фотоловушки зафиксировали рысь европейскую. Хищное животное - умелая охотница, она "вооружена" идеальным слухом, когтями, длинными клыками и острым зрением. За сутки лесная кошка способна преодолевать более 30 километров. На территории Чернобыльского заповедника обитает вероятно, по меньшей мере два десятка взрослых рысей.

