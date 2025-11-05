По мнению журналиста, украинские войска не окружены на востоке, и они не будут сдаваться.

Заявления российского Минобороны об "окружении" украинских войск в Покровске - это обычная пропаганда. Хотя ситуация на востоке Украины крайне сложная, россияне там не имеют решающих успехов. Об этом на страницах The Independent пишет редактор Сэм Кайли, который недавно вернулся с передовой.

По его словам, ни одно слово из того, что говорит Министерство обороны России, не заслуживает доверия. Утверждение россиян о том, что их войска окружили украинские силы в Покровске, Константиновке и Купянске является всего лишь пропагандой, утверждает автор.

Он соглашается, что многие российские солдаты могли успешно проникнуть в эти три тактически важных украинских города, ведь российский диктатор Владимир Путин бросил туда огромные силы.

"Они (россияне, - ред.) заплатили гигантскую цену кровью за мизерные территориальные достижения. Если Покровск в конце концов падет, от этого бывшего гарнизонного города ничего не останется. Так же, как ничего не осталось от соседних Бахмута или Авдеевки, которые упали почти два года назад - это были последние значительные достижения России в этой изнурительной войне", - говорится в статье.

В публикации опровергается, что украинские войска оказались в трех "котлах". Мол, Россия предлагает "окруженным" военным сдаться, но они не окружены, "и они не будут сдаваться".

"Рубикон" повлиял на ситуацию в Покровске

Автор отметил роль в войне российского подразделения высококвалифицированных операторов дронов "Рубикон", о чем ему рассказали украинские военные.

"Мы можем понять, когда они в нашем районе - их навыки резко возрастают. Они хорошо тренируют людей, и когда уходят, оставляют после себя эти умения", - сказал лейтенант украинского фронтового подразделения дронов, действующего вблизи Запорожья, Грей.

В статье говорится, что рассредоточенные вдоль фронта украинцы могли сдерживать российские атаки, имея относительно небольшое количество войск. Действуя из бункеров, их FPV-дроны, бомбардировщики и перехватчики позволили Украине выровнять ситуацию на поле боя.

"Но, используя спецназ и рои дронов, российские командиры сосредоточили свои усилия на том, чтобы выявлять и уничтожать украинских операторов в их убежищах. Эта тактика, похоже, приносит определенные результаты", - пишет автор.

Но, отмечает, она также стоит огромных потерь для армии России, которую посылают в такие города, как Покровск, и делают уязвимой к ударам украинских дронов, действующих из глубины территории.

Есть ли куда отступать ВСУ

Автор пишет, что Украина направила своих спецназовцев в Покровск, и, по его мнению, если битвы за восточные города и дальше будут развиваться по подобному сценарию, "может пройти минимум год и могут погибнуть десятки тысяч российских военных, прежде чем они падут". "Если падут", - добавил он.

В статье говорится о том, что местность за украинскими линиями обороны подготовлена к боевому отступлению:

"Прокопаны тысячи миль окопов, установлены баррикады, противотанковые ежи и лабиринты из колючей проволоки. Без сомнения, скрытые минные поля, бункеры для действий в тылу и точно скорректированные системы наведения сделают следующую фазу российского наступления очередным этапом "мясорубки" на востоке Украины".

Журналист отметил: расчет России заключается в том, что она сможет пережить Украину, ведь Кремль может бесконечно подбрасывать новых солдат в этот "котел", а расчет Украины - в том, что, поскольку Москва уже вынуждена мотивировать военных зарплатами по 3 тысячи долларов в месяц, количество желающих воевать истощается, к тому же Киев бьет по российской промышленной машине, в частности по нефтяной инфраструктуре.

"Москва держится, а Киев выигрывает время. Последний надеется на стратегический толчок от США или Европы - поставки дальнобойного оружия, способного бить глубоко по территории России, уничтожая моральный дух Кремля и его логистические цепи. Как недавно заметил один высокопоставленный разведчик НАТО: "Мы находимся в середине долгой войны"", - подытоживается в материале.

Последние новости о Покровске

Как сообщал ранее УНИАН, Генштаб дал ответ, есть ли окружение украинских подразделений в Покровске. По его данным, российские захватчики продолжают нести потери, воинские части Сил обороны Украины усилены, окружения наших подразделений и частей нет.

Между тем украинские бойцы рассказали изданию Bild, что мы потеряли 80% города Покровска. По их словам, российские войска прорвались в пределы населенного пункта и продвигаются к полному окружению украинских подразделений.

Специалист по связи, радиоэлектронной борьбы и разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что наверху решили держать Покровск как можно дольше, потому что если российские оккупанты будут контролировать город, они там будут иметь удобные позиции для своих операторов БПЛА.

