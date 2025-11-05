Этой технике будет просто недостаточно мощности зарядки.

Павербанк - вещь удобная, но это не волшебный источник энергии, и у него есть ограничения. Если воткнуть в него не то устройство, можно не только остаться без заряда, но и сжечь сам аккумулятор.

Вот 5 типов техники, собранные Slashgear, которые лучше держать подальше от павербанка.

Бытовая техника

Gавербанк выдаёт постоянный ток (DC), а домашние приборы работают от переменного (AC). Даже "мелочь" вроде тостера тянет 800-1800 Вт, в десятки раз больше, чем способен выдать любой портативный аккумулятор.

Ноутбуки, консоли и мониторы

Если на павербанке не написано, что он тянет ноутбук - не рискуйте. Обычные модели выдают до 20-30 Вт, тогда как ноутбуки требуют около 100 Вт, игровые - ещё больше. Консоли вроде Playstation или Nintendo Switch тоже прожорливы, и даже если они включатся, заряд сядет через считанные минуты.

Электроинструменты

Дрели, пилы, шлифмашинки - всё это создано под мощный ток. Маленькие модели едят 500-1000 Вт, большие - до 3000. павербанк тут бессилен. Даже через переходник ничего не получится - инструменты либо не запустятся, либо выведут аккумулятор из строя.

Автомобильные гаджеты на 12 В

Компрессор, мини-холодильник, пылесос - всё, что включается в прикуриватель, требует стабильных 12 вольт. У павербанка столько нет. Подключение через адаптер может закончиться перегревом и коротким замыканием. Для таких устройств нужны портативные электростанции, а не обычные зарядки.

Другие павербанки и USB-хабы

Заряжать павербанк от другого павербанка - идея сомнительная. Если модель не поддерживает двустороннюю зарядку, она "запутается". То же с USB-хабами, когда подключаешь сразу несколько устройств, ток распределяется неправильно, и аккумулятор может выйти из строя.

Ранее мы рассказывали, что новый Android-смартфон получит рекордную батарею 9000 мАч и зарядку 100 Вт. Также в стенах компании тестируется батарейка емкостью 10 000 мАч.

