Россия угрожает нарушить 30-летний мораторий на испытания ядерного оружия. Одним из поводов для этого государство-агрессор называет намерение США принять на вооружение новый ракетный комплекс средней дальности Dark Eagle с гиперзвуковыми ракетами. Украинский военно-аналитический портал Defense Express объяснил, что это за оружие и насколько оправданным является испуг агрессора.

По словам специалистов, Dark Eagle - это менее официальное название проекта LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon - Дальнобойное Гиперзвуковое Оружие). И известно об этом проекте уже достаточно давно.

Разрабатывать новое оружие, по крайней мере официально, начали в 2018 году. После того, как Россию поймали на нарушении договора о ракетных системах среднего радиуса. Речь идет о создании агрессором крылатой ракеты 9М729 для ОТРК "Искандер" с дальностью 2,5 тысячи км, а также о разработке РС-26 "Рубеж", который, вероятно, стал прототипом печально известного "Орешника".

Как пишет Defense Express, сама ракета, использованная в проекте Dark Eagle, на самом деле была создана еще раньше. Ее разрабатывали для использования на подводных лодках и ракетных эсминцах и впервые запустили еще в 2017 году. Это была программа Conventional Prompt Strike.

Что известно о проекте Dark Eagle

Разработка проекта, начатая в 2018-м, шла достаточно быстрыми темпами, и уже в 2020 году начались первые испытания. Однако дальше начались проблемы, а плановые испытания срывались. Корень проблем, как ни странно, нашли в пусковой установке. Исправить проблему удалось только в 2024 году, когда состоялось первое за долгое время успешное испытание. Правда, со второй попытки.

На сегодня известно, что Пентагон заказал у производителя две батареи с совокупным бюджетом около 1,6 млрд долларов. Сроки поставки: первая батарея до конца текущего года, а вторая батарея - до февраля 2028 года. Однако, это не считая еще одной уже готовой батареи, которую якобы развернули на Гавайях.

О характеристиках Dark Eagle известно не слишком много. Считается, что ракета (состоит из двух ступеней и имеет гиперзвуковой боевой блок) способна преодолевать расстояние то ли 3100, то ли 3700 км. Один ракетный комплекс состоит из трех пусковых установок, по две ракеты в каждой, пункта управления и других машин обеспечения.

Свои новые ядерные угрозы россияне объясняют тем, что США якобы планируют разместить в Германии ракетный комплекс Dark Eagle, запланированный к поставке на этот год. Однако аналитики Defense Express сомневаются, что это будет именно так.

"Учитывая переключение внимания США на Тихий океан, очень сомнительно, что эти комплексы, при сохранении текущего вектора, будут размещены в Европе. Именно поэтому попытка в Кремле аргументировать проведение ядерных испытаний появлением в США Dark Eagle действительно нелепая", - говорится в публикации.

Россия угрожает ядерными испытаниями

Как писал УНИАН, сегодня российский диктатор Владимир Путин поручил своим силовым органам начать подготовку к испытаниям ядерного оружия. Он объяснил это заявлениями Трампа о ядерных испытаниях в США.

В свою очередь министр обороны РФ Андрей Белоусов обвинил США в активном наращивании стратегических наступательных вооружений и нарушении старых договоренностей. В частности, Белоусов заявил, что США намерены разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты, "подлетное время которых от Германии до Центральной России составит 6-7 минут".

В связи с этим Белоусов "предложил" Путину начать "немедленную полномасштабную подготовку к испытанию ядерного оружия" на архипелаге Новая Земля.

