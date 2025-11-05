Два вида лишайников, Rusavskia elegans и Xanthomendoza trachyphylla, колонизируют окаменелости динозавров.

Ученые обнаружили, что определенные виды лишайников ярко-оранжевого цвета служат естественными индикаторами обнажившихся окаменелостей динозавров, создавая заметные спектральные сигнатуры, которые дроны могут обнаружить сверху. Как пишет interestingengineering.com, об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Current Biology.

В 1980 году палеонтолог Даррен Х. Танке предположил, что оранжевую пигментацию лишайников на костях центрозавра можно обнаружить с помощью спутников. Хотя Танке изначально предполагал использование спутников, в текущем исследовании удалось успешно обнаружить окаменелости с воздуха с помощью технологии беспилотных летательных аппаратов.

В новом исследовании использовались дроны, оснащенные специализированными датчиками, для обнаружения окаменелостей динозавров, колонизированных лишайниками, на аэрофотоснимках, полученных с высоким разрешением 2,5 см на пиксель.

Обнаружение стало возможным благодаря тому, что два вида лишайников, колонизирующих окаменелости, Rusavskia elegans и Xanthomendoza trachyphylla, обладают различными спектральными свойствами.

Эти свойства включают в себя более низкую отражательную способность в синей области спектра и более высокую отражательную способность в инфракрасной области, что создает уникальный спектр, позволяющий исследователям точно идентифицировать обнажившиеся окаменелости с высоты 30 метров над землей.

Отмечается, что оба вида покрывали до 50% поверхности кости, практически игнорируя окружающие породы, где они покрывают менее 1%.

Почему этот метод эффективен?

Ученые предполагают, что это связано с тем, что кости древних динозавров создают идеальные условия для этих организмов: щелочной, известковый (богатый кальцием) и пористый субстрат, необходимый лишайникам для процветания.

Метод с использованием беспилотников дает ряд преимуществ при поиске окаменелостей динозавров. Он особенно полезен в удаленных районах, где проведение традиционных наземных исследований затруднено.

