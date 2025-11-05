Подобные задания улучшают когнитивную гибкость и развивают внимательность.

Предлагаем интересную головоломку со спичками, которую, вероятно, будет немного непросто решить, но если вы проявите сосредоточенность и внимательность, то обязательно найдете правильный ответ.

На картинке рыба движется влево, однако ее нужно заставить плыть в обратном направлении. Для этого достаточно три спички переложить в другие места.

Подобные задачки не только улучшают когнитивную гибкость, но и развивают пространственное мышление и внимание к деталям. Поделитесь головоломкой с друзьями - пусть и они потренируют мозг и убедятся, под силу ли она им.

Итак, перед вами рыба, составленная из 8 спичек. Она плывет слева. Ваша задача - переложить три спички, чтобы развернуть рыбу и заставить ее плыть направо. Вы справитесь с ним обязательно.

Вам удалось решить головоломку? Если да - вы молодец. Если нет - попробуйте свои силы еще раз. А если хотите увидеть правильный ответ, то он - на иллюстрации ниже:

