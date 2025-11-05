Чиновники предлагают увеличить доходы казны почти на 28 миллиардов гривен за счет повышения налога на прибыль для банков.

Кабинет министров одобрил доработанную версию проекта государственного бюджета на 2026 год, сообщила в Телеграм премьер-минстер Юлия Свириденко.

"Правительство подготовило проект Госбюджета-2026 ко второму чтению в Верховной Раде", - отметила глава правительства.

По ее словам, по сравнению с версией сметы, которую депутаты одобрили в первом чтении, доходы главного финансового документа страны предлагается увеличить на 27,8 млрд грн.

"В частности за счет повышения ставки налога на прибыль для банков с 25% до 50%", - написала Свириденко.

Увеличить предлагается и расходы госказны. По сравнению с принятой парламентариями версией бюджета, чиновники предлагают дополнительно потратить 33,6 млрд грн.

При этом большую половину указанных средств - 18,9 млрд грн предлагается направить в резервный фонд, а еще 6,6 млрд грн пойдет на поэтапное повышение зарплат не только учителям школ, но и преподавателям высших учебных заведений и профессиональных колледжей на 50% в течение года.

"Рассчитываем на поддержку народных депутатов и надеемся на скорейшее принятие Госбюджета-2026", - подытожила глава правительства.

Проект бюджета 2026 года

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 22 октября в первом чтении одобрила проект госбюджета на 2026 год. Нынешняя версия документа предусматривает расходы госказны на следующий год на уровне 4,8 трлн гривен, доходы - 2,8 трлн грн. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне до 18,4% от ВВП. Потребность во внешнем финансировании составит 2,79 трлн грн.

Вместе с тем, 19 сентября министр финансов Сергей Марченко заявил, что непокрытая потребность Украины во внешнем финансировании на 2026 год составляет 18,1 млрд долл.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин называет этот проект бюджета в целом "более-менее реалистичным", но только при условии, что удастся найти дополнительные средства на фоне возможного увеличения расходов, учитывая вероятное продолжение активных боевых действий в следующем году.

