Рютте намекнул, что не реагирует на подобные заявления всерьез.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отреагировал на заявления российского диктатора Владимира Путина в ходе недавнего собрания Совета безопасности РФ, включая слова о новых испытаниях ядерного оружия. Как пишет Digi24, его слова прозвучали во время пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном.

У генсека НАТО спросили, как он прокомментирует заседание Совбеза РФ, которое созвал Путин в ответ на ядерные испытания, аннонсированные США.

"Я уже давно не реагирую на заседания, которые организовывает Путин. Ему платят как президенту России, поэтому он их организовывает", - ответил Рютте.

Напомним, что сегодня, 5 ноября, Путин поручил силовикам и гражданским службам подготовиться к испытаниям ядерного оружия в ходе собрания Совбеза РФ поручил силовикам и гражданским службам подготовиться к испытаниям ядерного оружия. Он назвал серьезным вопросом ситуацию, связанную с заявлением президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях Вашингтона.

Риск ядерной войны стал выше, чем во времена "Холодной войны"

Ранее геофизик и автор более 200 научных статей Скотт Л. Монтгомери в своем материале для Forbes написал, что сейчас риск применения ядерного оружия является очень высоким. По его словам, люди не воспринимают эту угрозу достаточно серьезно.

Монтгомери уверен, что сила ядерного сдерживания значительно ослабла. Он считает, что теперь идея ядерной войны больше не кажется нереальной.

Монтгомери предполагает, что в случае ядерной войны, первый удар, вероятнее всего, нанесет именно РФ. Он не исключает, что это может быть даже не ядерное оружие, а организация катастрофы на ядерном объекте.

