Зебры и лошади действительно являются родственниками и поэтому имеют такое внешнее сходство.

Каждый, кто видел зебру хотя бы на картинке (то есть каждый из нас), не мог не обратить внимание на ее сходство с лошадью. Кажется, эти два животных почти ничем не отличаются, за исключением цвета. Так почему люди не используют зебр тем же способом что и лошадей?

Как пишет IFL-Science, на самом деле люди пытались приручить зебр так же, как когда-то удалось одомашнить диких лошадей. Например, задокументированы попытки одомашнивания зебр голландскими колонистами в Южной Африке. Однако оказалось, что эти животные имеют крайне плохой характер и постоянно срываются с привязи.

Эволюционная проблема

Специалисты отмечают, что зебры и лошади происходят от общего предка, но их эволюция пошла разными путями где-то 4-4,5 миллиона лет назад. Эти два вида были вынуждены выживать в разных средах, что имело большое влияние на их пригодность к одомашниванию.

Видео дня

Доцент кафедры верховой езды в Ноттингемском Трентском университете (Канада) Кэрол Холл объясняет, что в условиях, когда вокруг есть большое количество крупных хищников, таких как львы, гепарды и гиены, зебры научились быть особенно бдительными, чуткими и пугливыми животными. При этом загнанная в угол зебра наоборот становится довольно агрессивной.

Из-за этих особенностей характера зебры плохо подходят для одомашнивания. И хотя единичные случаи успешного приручения этих животных случаются, это все равно скорее исключения, чем правило.

Теоретически, сегодня можно взяться за искусственный отбор зебр, в каждом колонии выбирая наиболее послушных зебр, чтобы в конце концов получить достаточно послушных животных, которых можно запрягать в телегу или ездить верхом. Но в этом мало практического смысла. Зебры несколько меньше лошадей, поэтому уступают им в роли транспорта. А если уже есть лошади, то зачем морочить голову с тем, чтобы превратить зебр в лошадей?

Растения, изменившие мир, и почему мы едим кур

Как писал УНИАН, за последние полтысячи лет человеческая цивилизация претерпела кардинальные изменения, чему в частности поспособствовали четыре растения, неизвестные нам еще 500 лет назад.

Также мы рассказывали, почему люди едят курятину, а не мясо голубей или лебедей.

Вас также могут заинтересовать новости: