Российская Федерация начала волну массированных атак на железнодорожную инфраструктуру. В частности вражеские "Шахеды" массированно атакуют ключевые узловые станции "Укрзализныци".

"Примерами являются атаки на станцию Лозовую, на станцию Синельниково, на станцию Казатин. То есть практически по всей стране они бьют по узловым станциям", – сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский в комментарии "Укринформу".

Он отметил, что Россия осуществляет комплексные атаки, когда под удар попадают энергетические подстанции, локомотивные депо и пассажирские вокзалы.

"Враг бьет так, чтобы, по сути, узел был разрушен", – отметил Перцовский.

Он также подчеркнул, что когда ключевые узловые станции под атакой, "Укрзализныце" приходится менять графики курсирования поездов.

Повреждение железнодорожной инфраструктуры

7 сентября "Укрзализныця" сообщила о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Полтавской области из-за массированного российского удара ночью. Компания тогда предупреждала об изменении маршрута ряда поездов.

3 сентября в результате вражеского обстрела железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области ряд поездов отправились в объезд поврежденного участка. Это привело к задержке этих рейсов до 7 часов.

