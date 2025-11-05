Ранее появлялись сообщения, что Apple сокращает производство iPhone Air из-за низкого спроса.

На фоне сообщений о низком спросе покупателей на iPhone Air, Apple, похоже, сочла старт продаж достаточно успешным, чтобы сохранить линейку.

Согласно данным известного аналитика и инсайдера JP Morgan, компания готовит iPhone Air 2 и iPhone Air 3, которые выйдут в 2026 и 2027 годах соответственно.

По данным TD Cowen, Apple не меняет производственный график и планирует выпустить около 3 миллионов iPhone Air в третьем квартале 2025 года и ещё 7 миллионов в четвёртом квартале.

При этом KeyBanc Capital в своём октябрьском исследовании сообщал о практически нулевом спросе на iPhone Air и низкой готовности пользователей платить за складные устройства

Похожие выводы публиковало и Nikkei Asia, отмечая, что Apple сокращает производство Air в пользу других моделей iPhone 17.

Аналитик Мин-Чи Куо также заявлял, что поставщики Apple снизят объёмы выпуска компонентов для iPhone Air более чем на 80 %.

Ранее мы рассказывали, что эксперты назвали главные недостатки iPhone Air и причины, почему эксперимент всё же не удался. Ради инновационного дизайна инженеры пошли на немало жертв – от емкости батареи до количества камер.

