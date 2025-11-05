Историческое соглашение об обороне: британцы и немцы спешат создать новую ракету

Великобритания и Германия ускорят разработку ракеты дальностью 2 тысячи километров.

В Великобритании ускорили работу над совместной британско-немецкой ракетой дальнего радиуса действия. Как пишет военный портал Милитарный, это подтвердил министр обороны Великобритании Джон Гили.

Гили назвал проект одним из ключевых направлений в рамках оборонного соглашения Trinity House, которое считают историческим для усиления обороны. По его словам, это часть масштабной программы оборонного партнерства между двумя странами. Цель инициативы, отметил он, заключается в усилении европейской безопасности, укреплении восточного фланга НАТО и углублении сотрудничества в оборонной промышленности.

Издание напомнило, что согласно объявленному в мае соглашению Trinity House Agreement, которое заключили Великобритания и Германия, страны будут обмениваться опытом, совместно развивать технологические программы и современные оборонные системы нового поколения.

Видео дня

Однако аналитики высказывали сомнения относительно темпов реализации проекта. Авторы объяснили, что после первоначального объявления появилось мало официальной информации.

"А нынешнее заявление Гили - первое четкое подтверждение, что техническая работа над ракетой активно продвигается", - говорится в статье.

Министр обороны подчеркнул, что британско-немецкое партнерство "положительно влияет как на безопасность, так и на экономику", назвав проект стратегически важным для всей европейской обороны и промышленной базы Великобритании.

Что известно о новой ракете

По информации британского Минобороны, будущая ракета будет принадлежать к самым современным разработкам страны. Она будет иметь дальность поражения более 2000 километров и сможет выполнять задачи стратегического сдерживания в рамках НАТО. Ожидается, что программа будет способствовать привлечению инвестиций в британский оборонный сектор и обеспечит тысячи высокооплачиваемых рабочих мест в Великобритании и Германии.

Передача ракет Storm Shadow Украине

Как писал УНИАН, недавно Великобритания в тайном режиме передала Украине партию ракет Storm Shadow. они предназначены для усиления ударов по России на случай, если зимой российская армия будет продолжать попытки создать в Украине гуманитарную катастрофу, обстреливая энергосистему.

Вас также могут заинтересовать новости: