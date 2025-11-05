Рассказываем, чем отличается греческий йогурт от обычного и можно ли один заменить другим.

Йогурт - отличный выбор для легкого и полезного завтрака или перекуса. Но знаете ли вы, что не весь йогурт одинаково полезен? Давайте разберемся, чем греческий йогурт отличается от обычного, какие плюсы и минусы каждого и стоит ли переплачивать за "модный" вариант.

Ранее мы рассказывали, можно ли каждый день есть сливочное масло - что об этом говорят врачи.

В чем разница между греческим йогуртом и обычным

Диетологи часто советуют включить йогурт в здоровое питание, и почему-то часто говорят именно о греческом. В чем суть греческого йогурта и чем он лучше обычного магазинного?

Видео дня

Эксперты сходятся во мнении: и греческий, и обычный йогурт полезны, но - каждый по-своему, пишет издание Prevention.com. Основные различия между греческим и обычным йогуртом сводятся к двум основным питательным веществам - белку и кальцию.

По данным Министерства сельского хозяйства США, греческий йогурт содержит вдвое больше белка, поэтому он лучше насыщает. Обычный йогурт, по данным того же Министерства сельского хозяйства США, содержит больше кальция, необходимого для крепких костей и здоровых зубов. "Не существует единственно "лучшего" варианта, когда речь идет о греческом и обычном йогурте, - объясняет диетолог из Лос-Анджелеса Карла Эрнандес (Carla Hernandez). - Оба вида йогурта являются питательными, цельными молочными продуктами с немного разным составом питательных веществ".

Греческий йогурт или обычный - какой выбрать

И у обычного, и у греческого йогурта есть как плюсы, так и минусы.

Главное преимущество греческого йогурта - высокая концентрация белка. Он богат казеином, медленно усваиваемым белком, который способствует насыщению и помогает поддерживать мышечную массу. Недостатком является то, что при процеживании теряется часть кальция, а его более острый вкус может не понравиться всем,

- говорит магистр наук, диетолог, зарегистрированный диетолог в UCSF Health Бри Филлипс (Bree Phillips).

Процеживание, о котором говорит эксперт, - это часть процесса приготовления греческого йогурта. Жидкая сыворотка отцеживается из простого йогурта, в результате чего новый продукт приобретает более густую и кремообразную текстуру. Именно это и делает его греческим йогуртом.

Плюсы греческого йогурта:

согласно одному из исследований, он укрепляет мышцы и помогает восстановиться после тренировок;

еще одно исследование доказывает, что такой йогурт способен снизить воспаление, поддерживает иммунитет;

снижает риск развития рака толстой кишки - тоже согласно исследованию, хотя это свойство имеет и обычный йогурт.

Минусы:

в нем меньше кальция, чем в обычном йогурте;

он дороже, так как при производстве на него идет больше молока;

в ароматизированных вариантах может быть избыток сахара.

Вывод такой: греческий йогурт отлично подходит как источник белка и энергии. Но чтобы получить максимум пользы, следует выбирать натуральный и несладкий вариант.

Обычный йогурт во многом не уступает греческому, а в некоторых аспектах даже выигрывает. "Обычный йогурт - это мой любимый выбор, - говорит Карла Эрнандес. - Он легкий, кремообразный и имеет естественную мягкую сладость, что делает его универсальным: его можно добавлять в смузи, сочетать с фруктами или использовать для приготовления таких блюд, как пудинг из семян чиа".

Плюсы обычного йогурта:

обезжиренный содержит меньше калорий, чем греческий;

более доступен по цене;

благодаря большему содержанию кальция, помогает поддерживать здоровье костей и зубов;

на вкус - не такой кислый, как греческий.

Минусы:

в нем меньше белка, поэтому он менее питателен, чем греческий;

также часто содержит дополнительный сахар;

менее универсален - имеет более жидкую текстуру, поэтому его сложнее использовать вместо сметаны или майонеза в кулинарии.

Можно ли греческий йогурт заменить обычным? В большинстве случаев - да, но с некоторыми оговорками. Диетологи подчеркивают, что разница между ними минимальна: "Крепость костей зависит не только от кальция, - объясняет Эрнандес. - Белок, магний, витамины D и K, фосфор - все это играет роль. И оба вида йогурта содержат эти важные питательные вещества в примерно одинаковом количестве".

Поэтому, если вам нужен легкий, доступный и богатый кальцием продукт - выбирайте обычный йогурт с низким содержанием сахара. Если же нужен источник белка и энергии - тогда подойдет натуральный греческий. Выбирайте тот, который вам вкуснее - пусть он станет частью вашего сбалансированного рациона.

Вас также могут заинтересовать новости: