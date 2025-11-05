'Позор космического масштаба': на космодроме 'Восточный' из-за долгов отключили свет

Без электричества остались объекты компании "ПСО Казань", используемые на площадке стартового комплекса "Ангара".

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" ограничила поставки электроэнергии на строительную площадку второй очереди космодрома "Восточный" для "защиты интересов энергосистемы региона". Об этом сообщает The Moscow Times.

Причиной этого является долг генподрядчика объекта - компании "ПСО Казань" - за поставленную электроэнергию на сумму более 51 млн российских рублей. Без электричества остались объекты компании, используемые на площадке стартового комплекса "Ангара" и потребляющие энергии на 4 млн рублей в месяц.

Поставщик энергии говорит, что неоднократно обращался к руководству компании-должника, требуя выплатить всю сумму долга, но строители на эти требования не отреагировали.

Видео дня

В случае, если полной оплаты задолженности не будет, ограничительные меры обещают ужесточить. Сообщается, что "Дальневосточная энергетическая компания" намерена подать иск о признании "ПСО Казань" банкротом.

Гендиректор Дирекции космодрома "Восточный" Николай Новиков со своей стороны отметил, что космодром работает в штатном режиме и отключение электричества "не касается стратегически важных площадок и никак не скажется на строительстве стартового комплекса КРК "Ангара"".

По его словам, в "ПСО Казань" сообщили, что долг будет погашен до конца этого месяца.

Космодром "Восточный" - что о нем известно

"Восточный" является новым российским космодромом. Он расположен на Дальнем Востоке в Амурской области, вблизи города Циолковский. Первый запуск с космодрома состоялся 28 апреля 2016 года - тогда ракетой-носителем "Союз-2.1а" были выведены на орбиту три искусственных спутника Земли.

В прошлом году УНИАН сообщил о запуске с космодрома "Восточный" ракеты-носителя "Ангара-А5", который осуществили после нескольких "провальных" дней, когда пуски откладывали в последние минуты из-за технических сбоев.

Известно также, что россияне хотят "потягаться" с Маском и создать собственную многоразовую ракету. Она получит многоразовую первую ступень и должна стартовать с космодрома "Восточный".

Вас также могут заинтересовать новости: