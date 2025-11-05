Еврокомиссия ведет активную подготовку на случай потенциального конфликта с Россией.

Европейский Союз готовится к быстрой переброске солдат, оружия, боеприпасов и эвакуации раненых в условиях потенциального конфликта с Россией. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM.

От своих источников журналисты узнали, что к 19 ноября Европейская комиссия планирует представить документ о военной мобильности ЕС, который "охватывает эффективное и масштабное перемещение военной техники, личного состава и грузов внутри стран ЕС". Планируется публикация сообщения, а также законодательные предложения по устранению барьеров.

Чиновники Европейской комиссии сравнивают его с созданием "военного Шенгена", подразумевая отмену пограничного контроля за передвижением людей.

"Идея заключается в создании зоны военной мобильности ЕС с общими правилами и процедурами, а также сетью наземных коридоров, аэропортов и морских портов. Цель всего этого – обеспечить эффективную транспортировку солдат и военной техники в случае войны или крупного кризиса", - говорится в статье.

Приводятся слова депутата Европарламента, члена комитета по обороне Дариуш Йоньски о том, что на текущий момент европейские мосты, дороги и железные дороги не подходят для быстрой переброски танков, войск и военного снаряжения. Танки, считает депутат, могут "застрять в туннелях, а мосты не выдержат груза этой техники".

Также Еврокомиссия планирует обеспечить цифровизацию таможенной логистики. В частности, предложить чрезвычайную схему для экстренных военных перевозок, чтобы военная техника не ждала специальных разрешений и не простаивала в точках сбора. Она также призывает страны проявить солидарность в совместном использовании военных ресурсов.

Еврокомиссия планирует упростить таможенные процедуры и рассматривает возможность создания парка солидарности двойного назначения для устранения узких мест в логистике. Считается, что такой парк может состоять, к примеру, из специализированных вагонов и локомотивов, которые могли бы использоваться в разных местах и в разное время. Это позволило бы создать общий парк для военных перевозок.

Журналисты уточнили, что Еврокомиссия готовит эти документы в тесном сотрудничестве с НАТО.

Напомним, что Германия и Великобритания приняли решение ускорить совместную разработку новой ракеты с дальностью полета до 2 тысяч километров. Разработка ведется в рамках исторического оборонного соглашения Trinity House. В рамках этого соглашения стороны планируют обмениваться опытом и развивать технологии.

