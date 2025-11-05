Американский лидер вспомнил о телефонном разговоре с диктатором.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин обращался к нему с просьбой о помощи в урегулировании российско-украинской войны.

Как рассказал Трамп на полях американского бизнес-форума в Майами, произошло это две недели назад во время телефонного разговора. Тогда Путин выдал заезженный российской пропагандой тезис о том, что якобы вот уже 10 лет пытается закончить войну в Украине.

"Я говорил с Путиным две недели назад, и он сказал — цитирую: "Мы уже десять лет пытаемся закончить ту войну, но нам так и не удалось. Теперь тебе предстоит это уладить". Мне удалось решить некоторые такие вопросы за час – без всякой помощи от ООН", – заявил американский лидер.

Он вновь посетовал на проблемы с телесуфлером, которые возникли во время его выступления в ООН.

"Помните, как я тогда вышел на сцену? "Дамы и господа, от имени Соединенных Штатов Америки – президент Дональд Дж. Трамп". Я смотрю на телесуфлеры – а там после этих слов… ничего", – добавил Трамп.

Новое правительство Чехии, вероятно, отменит предоставление военной помощи Украине, заявил ультраправый политик Филип Турек, который с большой вероятностью станет новым министром иностранных дел Чехии. При этом он уверяет, что позиция Праги в отношении России не изменится.

Тем временем Euractiv пишет, что Евросоюз готов залезть в долги ради поддержки Украины. Выделение "репарационного кредита" на 140 млрд евро (за счет активов РФ) сейчас блокируется Бельгией.

