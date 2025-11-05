Дефицит бюджета Украины на 2026-2027 годы составляет около 65 миллиардов долларов по оценкам МВФ.

Еврокомиссия пытается найти другие пути финансирования Киева, кроме замороженных активов РФ, поэтому рассматривает возможность общего долга и двусторонних грантов для покрытия дефицита финансирования Украины. Об этом пишет Euractiv.

Как сообщают источники издания, Европейская комиссия рассматривает возможность пополнения существенного дефицита финансирования Украины за счет средств, привлеченных из общего долга ЕС и двусторонних грантов государств-членов.

Эти две возможности будут изложены в "документе" Комиссии по Киеву, который должен быть распространен в столицах стран ЕС в ближайшие недели. Обе они добавляются к так называемому варианту "репарационного кредита".

Европейская комиссия предпочитает вариант поддержки Украины именно в виде "репарационного кредита" на сумму 140 млрд евро, который сейчас блокируется Бельгией.

Последнее предложение предусматривает использование замороженных российских активов на сумму 140 млрд евро, находящихся в брюссельском депозитарии ценных бумаг Euroclear, для поддержки сопротивления агрессору и реконструкции Украины.

Репарационный кредит является более предпочтительным вариантом Комиссии для поддержки Украины, несмотря на отказ Бельгии поддержать это предложение на саммите лидеров ЕС в Брюсселе в октябре.

Замороженные активы РФ - опасения Бельгии

Бельгия заставила Совет ЕС принять более осторожную позицию, согласно которой Комиссии было поручено разработать "варианты" для поддержки финансовых потребностей Киева, в которых конкретно не упоминалось об использовании российских активов, замороженных после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер пообещал заблокировать схему репарационного кредита, если другие государства-члены не разделят юридические и финансовые риски, связанные с кредитом, а другие страны ЕС не будут использовать российские суверенные активы, хранящиеся в их собственных юрисдикциях, одновременно с Бельгией.

Комиссия оценивает, что в ЕС за пределами Бельгии хранятся российские суверенные активы на сумму 25 миллиардов евро. Германию, Францию и Люксембург называют среди других стран ЕС, которые, как считается, владеют некоторыми из этих активов.

Де Вевер также озвучил идею использования общего долга для поддержки Киева после заседания Совета в прошлом месяце. По его словам, недостаток использования российских денег заключается в том, что доподлинно неизвестно, как далеко может зайти судебный процесс, инициированный Кремлем, сколько времени он займет и какие сопутствующие проблемы вызовет.

Возможность совместного заимствования, изложенная в документе Комиссии, не предусматривает поддержки займа с помощью собственного долгосрочного бюджета ЕС, поскольку для этого недостаточно возможностей.

Документ о вариантах все еще пересматривается и может измениться. По словам источников, Комиссия и бельгийские чиновники должны провести технические переговоры по репарационному займу в пятницу, 7 ноября.

Политические переговоры высокого уровня пока не предусмотрены, но вполне могут состояться в ближайшее время. Следующая встреча лидеров ЕС должна пройти в Брюсселе 18-19 декабря.

Поддержка Украины со стороны ЕС - главные новости

По подсчетам издания The Economist, необходимая для поддержки Украины на 2026-2029 годы сумма может достигать 389 миллиардов долларов. Причем даже в случае быстрого завершения боевых действий в будущем, Киеву нужно будет продолжать тратить существенную часть бюджета на поддержание боеспособности армии. От Евросоюза может потребоваться вдвое увеличить финансовую помощь Украине.

Издание Politico считает, что Украина в конце концов получит "репарационный кредит" под замороженные активы Кремля на встрече Евросовета 18 декабря, поскольку другие варианты помощи Киеву выглядят нереалистичными.

