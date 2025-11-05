Орбан считает, что вступление Украины в ЕС "принесет войну в Европу".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что он не оказывает поддержку российскому диктатору Владимиру Путину, препятствуя переговорам о вступлении Украины в Европейский Союз. Свою позицию он высказал в соцсети X.

"Я должен отвергнуть предположение, что Венгрия чем-то обязана Украине. Украина не защищает Венгрию ни от кого и ни от чего. Мы не просили об этом и никогда не будем просить. Безопасность Венгрии гарантируется нашими национальными оборонными возможностями и НАТО, членом которого, к счастью, Украина не является", - написал Орбан.

Премьер Венгрии добавил, что его страна предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму около 200 миллионов евро, а также продолжает поставлять газ и электроэнергию. Тем не менее, он снова высказался против вступления Украины в ЕС.

Видео дня

"Венгрия не поддерживает и не будет поддерживать вступление Украины в Европейский Союз, потому что это принесет войну в Европу и отнимет деньги венгров в пользу Украины. Мы считаем, что Евросоюз должен вступить в стратегическое партнерство с Украиной, но без членства в ЕС", - подчеркнул Орбан.

Заявление Зеленского об Орбане

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал свое заявление после недавнего интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором он сказал, что Киев не должен ничего предлагать Будапешту, чтобы он прекратил блокирование открытия кластеров по переговорам о вступлении Украины в Европейский Союз. Более того, Венгрия должна что-то предлагать Украине, потому что она защищает всю Европу от российской агрессии.

Зеленский отметил, что Украина не должна торговать своими ценностями. Также президент заявил, что считает венгерский народ дружественным, и что венгры поддерживают украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: