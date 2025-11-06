Как правильно обрезать яблони, чтобы всегда быть с урожаем, рассказали специалисты

Специалисты посоветовали, как правильно обрезать яблони, чтобы предотвратить болезни и иметь большой урожай.

Яблони относительно неприхотливы в уходе, когда они приживутся. Однако правильная обрезка - залог успешного выращивания и хороших урожаев. Лучший и самый безопасный способ обрезки яблонь, описали опытный арборист, руководитель программы городского лесоводства Эрик Норт и владелец фруктового сада, фермер Энди Фергюсон для сайта Martha Stewart.

Они напомнили, что правильно обрезка яблонь может предотвратить повреждение ветвей и увеличить поток воздуха между ветвями, уменьшая потенциальные грибковые заболевания. Со временем яблони могут расти слишком густо. Периодическая обрезка поможет удалить лишние ветви и листья, затеняющие яблоки. Слишком много тени приведет к тому, что многие яблоки не созреют полностью, или же фруктовое дерево не сможет плодоносить.

"Деревья несколько недальновидные, часто дают больше яблок, чем могут справиться, что приводит к перегрузке мелкими плодами и препятствует урожаю следующего года", - говорит специалист Энди Фергюсон.

Лучшее время для обрезки яблони - конец зимы или начало весны после сбора плодов. Яблони подвержены многим болезням, и поскольку обрезка предусматривает оставление открытых ран от срезов ветвей, лучше всего делать это, когда деревья находятся в состоянии покоя, говорит Фергюсон.

Также следует повременить с обрезкой яблонь, пока они не успеют прижиться. По словам Норта, лучше подождать сезон или два, пока дерево вырастет, прежде чем начинать обрезку.

Специалисты советуют ограничить количество срезанной части дерева. Лучше удалять не более 25 процентов живых веток. Срезав больше, можно столкнуться с чрезмерным количеством молодых побегов или новых веток, а яблок будет меньше.

Также они посоветовали составить план обрезки, нарисовав в голове готовый результат. Составляя его, учитывайте качество прошлогоднего урожая. Если некоторые яблоки были мелкими или остались зелеными, в той части дерева могут быть лишние ветви.

Удалить лишние ведущие ветви

Далее определите "лидерскую" ветвь вашего дерева. Эта ветвь растет прямо вверх. "Обычно это самый верхний конец главного ствола", - говорит Фергюсон. Если цель - позволить дереву вырасти выше, особенно в первые пять лет, устраните конкуренцию за эту лидерскую ветвь. "Таким образом, дерево может сосредоточить свою энергию на выращивании лидерской ветви вверх". Если есть несколько лидерских ветвей, вы можете удалить их, оставив одну.

Удалите сломанные или перекрещенные ветви

Определите, какие ветви сломаны, перекрещенные или растут вертикально, и обрежьте их. Сделайте срез на каждой ветке примерно на расстоянии 7-10 см от главного ствола или главной ветви. Не стоит делать срез слишком близко к главному стволу или главной ветви, поскольку это может повредить дерево и подвергнуть его возможному вторжению насекомых или болезней.

Обрезка слишком длинных ветвей

Далее определите более длинные ветви, которые вы хотите сделать короче (но не хотите полностью удалять их с дерева). Вы можете укоротить эти ветви, сделав косой срез перпендикулярно к ближайшему плодовому отростку, где вы хотите, чтобы ветка дерева заканчивалась. Срежьте прямо над отростком или почкой, примерно на 1,25 см от него. Таким образом, ветвь и ее плоды смогут продолжать расти для урожая следующего года.

Больше советов об обрезке деревьев

Напомним, что для обрезки деревьев, как и стрижки растений в целом, стоит выбрать сухую погоду без дождя и ветра. Важно, чтобы светило солнце, но не было палящим. Все дело в том, что сам по себе процесс обрезки - это стресс для деревьев. А если в раны после обрезки попадет дождевая вода, пыль, грязь или агрессивные солнечные лучи, то это может стать причиной инфекции.

