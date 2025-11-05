Вооруженные силы Украины также получат запасные части и специальные ремонтные инструменты для бронетранспортеров.

Латвия передаст Украине 21 бронетранспортер Patria 6x6. Об этом сообщили в Министерстве обороны Латвии.

Отмечается, что 5 ноября министр обороны Латвии Андрис Спрудс принял главу Минобороны Украины Дениса Шмыгаля. Они обсудили, в частности, вопросы сотрудничества между странами в области обороны.

В Минобороны Латвии заявили, что 6 ноября Шмыгалю передадут последнюю партию латвийских бронетранспортеров Patria 6x6 с военной базы в "Адаже".

"Передача бронетранспортеров латвийского производства является значительной поддержкой для защитников Украины и возможностью проверить прочность и возможности латвийских бронированных машин в реальных боевых условиях", - сказал Спрудс.

Кроме того, в Минобороны Латвии добавили, что ВСУ передадут запасные части, специальные ремонтные инструменты и оборудование, необходимые для обслуживания бронетранспортеров. Также Латвия передаст мобильную ремонтную мастерскую контейнерного типа и документацию по техническому обслуживанию.

Patria 6x6 - справка УНИАН

Напомним, что Patria 6×6 является шестиколесным бронетранспортером, который разработала финская компания Patria. Его начали эксплуатировать в 2021 году. Странами-эксплуатантами Patria 6×6 являются Финляндия, Латвия и Швеция.

Patria 6×6 предназначен для транспортировки войск, но также может быть адаптирован для других задач. Базовую платформу можно дооснастить системой плавания, лебедкой, усиленной броней и различными системами вооружения. Оружие, которое можно установить, варьируется от пулемета до 25/30 мм систем прямого огня среднего калибра и 120 мм башенной минометной системы Patria Nemo.

Украина определилась с БМП для собственного производства - что известно

Ранее Defence Network со ссылкой на источники писало, что в Украине выбрали основную боевую машину пехоты (БМП) для собственного производства. По данным издания, в нашей стране будут производить KF41 Lynx от немецкого Rheinmetall.

По словам источников, на одной из последних встреч в формате Рамштайн министры обороны Украины и Германии подписали соглашение, которое включает в себя совместный промышленный проект по производству этого БМП в Украине. Rheinmetall планирует открыть завод в Украине уже до конца 2025 года.

