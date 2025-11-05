Военный отметил, что вести боевые действия в городских условиях очень сложно.

Российские оккупанты проникли глубоко в Покровск. Ситуация в городе остается сложной. Об этом рассказал начальник отделения коммуникаций 155-й ОМБр имени Анны Киевской Артем Прибыльнов в комментарии для "Радио Свобода".

Ситуация в Покровске

"Сейчас идут городские бои. Это все происходило под постоянным огневым воздействием врага в октябре, и ноябрь не является исключением. Враг увеличил до рекордного количества обстрелов КАБами (управляемые авиационные бомбы - УНИАН) именно по Покровской агломерации. Несколько дней было просто сотни КАБов за сутки", - сказал он.

Прибыльнов отметил, что в случае обнаружения украинских позиций россияне бьют по ней 15 FPV-дронами и обязательно сбрасывают управляемые авиационные бомбы. Также враг применяет артиллерию и минометы.

"Я часто сталкиваюсь с комментариями в интернете, когда люди незнакомые с военным делом, отчаянно воюют против того, что мы отступаем. Мы не отступаем, мы отходим на запасные позиции, потому что рубежи обороны были полностью уничтожены и не подлежат восстановлению", - подчеркнул начальник отделения коммуникаций 155-й ОМБр.

Сколько россиян сейчас в Покровске

Прибыльнов поделился, что, согласно данным 7-го корпуса ДШВ, сейчас в Покровске находятся около двух сотен российских военных. По его словам, вражеские солдаты постоянно просачиваются в город.

"Наша бригада основное количество поражений наносит именно на подступах к городу. Это все еще Зверево, Перше Травня (Леонтовичи), где они пытаются глубоко зайти в застройку. Конечно, когда они уже залезают по подвалам, остаткам зданий, то их очень трудно выкурить", - добавил начальник отделения коммуникаций 155-й ОМБр.

Бои в городских условиях

Прибыльнов рассказал, что зачисткой города от вражеских солдат занимаются не только бойцы ГУР, но и все подразделения, находящиеся в городе. Он признал, что именно специализированные подразделения обучены работать в городских условиях.

""Урбан" (бои в городе - УНИАН), поверьте мне, это самые сложные условия ведения войны. Враг к таким условиям, кстати, не подготовлен. Судя по перехватам, военнослужащих, которые попадали к нам в плен, информации с их телефонов - ну, я не скажу, что это профессиональные военные. Это в основном отказники", - заявил Прибыльнов.

Военный добавил, что 155-я бригада армии РФ не была выведена из направления, так как была полностью уничтожена.

"ГУР - это как раз бойцы спецназа, которые подготовлены для "урбана". Я думаю, что у врага сейчас будет очень много проблем при встрече с ними", - сказал Прибыльнов.

Россияне активно используют дроны и КАБы

Он отметил, что враг задействует огромное количество авиации на Покровском направлении.

"Небо темное просто от дронов. Это и разведчики Zala, Orlan, Supercam, которые летают постоянно и пытаются обнаружить позиции наших ребят. Оборона сейчас очень динамична, позиции постоянно перемещаются, идет зачистка, идут городские бои. Враг сейчас увеличил количество "глаз" над Покровским, массово применяет FPV, в частности на оптике", - рассказал Прибыльнов.

По его словам, россияне реализовали свое количественное преимущество. Более того, огневое воздействие враг усилил разведывательными и ударными дронами, а также КАБами.

"Враг полностью изменил лицо города. Покровск сейчас вообще выглядит как руина. Это даже не сравнить с летом этого года", - добавил военный.

Есть ли окружение украинских подразделений в Покровске

Ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что окружения украинских подразделений и частей в Покровске нет. Отмечается, что россияне продолжают нести потери в боях за город.

Кроме того, военные части Сил обороны Украины были усилены. Как отметили в Генштабе ВСУ, проводятся мероприятия по блокированию противника, который пытается просачиваться и накапливаться в городе.

