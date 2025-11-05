В столице ожидается малооблачная погода без осадков.

В середине недели, 6 ноября, киевлян ждет сухая погода с солнцем. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Температура существенно не изменится. Ночью будет +7°...+8°, а днем воздух прогреется до +10°...+12°. Ожидается ясная и практически безоблачная погода без осадков.

Ветер восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление близко к норме, 754-755 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +14°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Тернополе 6 ноября ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями , ночью +3°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Виннице завтра будет +3°...+12°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+12°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+12°.

В Одессе 6 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +14°.

В Херсоне в четверг ночью будет +5°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +14°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +12°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +12°.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +5°...+15°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +4°, днем +11°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +5°, днем +12°.

Вас также могут заинтересовать новости: