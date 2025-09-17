РФ этой ночью пыталась вывести из строя подстанции, которые питают железную дорогу, - Кулеба

Россия прицельно бьет по железнодорожной инфраструктуре Украины.

В ночь на 17 сентября массированным ударом дронами Россия пыталась вывести из строя подстанции, которые питают железнодорожную сеть. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в Telegram.

"Такие удары имеют четкую цель - усложнить перевозку пассажиров и грузов, сорвать стабильную работу транспорта и создать дополнительное давление на людей, на экономику", - отметил Кулеба.

По его словам, в момент атаки на маршрутах находились более 20 пассажирских поездов. Но, к счастью, среди пассажиров и железнодорожников пострадавших нет.

Видео дня

По состоянию на 08:00, 26 поездов из-за этой атаки следуют с задержкой в более часа. Детали по следованию конкретных поездов можно отслеживать на сайте украинской железнодорожной компании.

Чтобы обеспечить движение, "Укрзализныця" уже задействовала более 20 резервных тепловозов. На обесточенных участках, где отсутствует питание приборов сигнализации и связи, поезда все равно пропускают в резервном формате, чтобы сокращать задержки.

Для международных рейсов с Польшей будут организованы пересадки в Хелм и Перемышль, чтобы пассажиры безопасно добрались до своих пунктов назначения.

"Ключевое - даже такие массированные атаки не остановят украинские транспортные артерии и, в частности, Украинскую железную дорогу", - подчеркнул министр.

Атаки на "Укрзализныцю" - последние новости

Ночью 17 сентября россияне совершили очередную комплексную атаку на железную дорогу Украины. Из-за отключения электроэнергии наблюдались задержки ряда поездов. Часть поездов задерживалась на 3-4 часа.

Ранее в УЗ отмечали, что Россия хочет разрушить ключевые узловые станции "Укрзализныци". Примерами являются атаки на станцию Лозовую, на станцию Синельниково, на станцию Казатин.

Вас также могут заинтересовать новости: