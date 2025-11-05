Вероятно, была использована система FK-2000 китайского производства для удара по самолету.

В Судане антиправительственные силы заявили, что сбили военно-транспортный самолет Ил-76 вблизи города Бабануса. Об этом сообщает Defence Blog.

Отмечается, что это произошло 4 ноября. Самолет сбили так называемые суданские Силы быстрой поддержки (RSF). Они заявили, что весь личный состав на борту погиб.

Группа опубликовала видео и заявления в социальных сетях, где показаны остатки большого транспортного самолета.

Видео дня

В издании напомнили, что Ил-76 используется ВВС Судана для перемещения войск, оборудования и припасов между базами.

"Ил-76, разработанный для тяжелых авиаперевозок, использовался на протяжении всего конфликта для перевозки личного состава и логистического обеспечения к суданским базам, изолированным боевыми действиями или недоступным по дороге. Уничтожение такого самолета, если это будет подтверждено, будет означать потерю стратегического актива для Воздушных сил Судана, поскольку парк больших транспортных самолетов ограничен и его трудно заменить в нынешних условиях", - пояснили в Defence Blog.

Издание Clash Report отметило, что RSF использовали радиолокационную систему FK-2000 китайского производства для удара по самолету. Система, согласно публикации, была поставлена им Объединенными Арабскими Эмиратами.

В то же время, RSF не опубликовали детального описания метода поражения, а суданские военные не прокомментировали, была ли задействована система противовоздушной обороны.

Поставки китайских ЗРК в Африку

Как сообщал УНИАН, недавно Чад заключил соглашение с Китаем на поставку зенитных ракетных комплексов малой дальности FB-10A, профинансированную Объединенными Арабскими Эмиратами.

По данным СМИ, техника загадочным образом оказалась в Судане - в руках группировки Силы быстрого реагирования (RFS), которая действует при поддержке наемников ЧВК "Вагнер".

FB-10A способен перехватывать цели на высоте до 7,5 км и расстоянии 17 км, а его радар обнаруживает угрозы на 50 км. Такое оружие может эффективно уничтожать дроны, вертолеты и самолеты на низких высотах.

В этом году RFS также получили другую китайскую систему - FK-2000, тоже при участии ОАЭ. Аналитики считают, что это может быть попыткой Китая распространить влияние в Судане, используя Эмираты в качестве посредников для обхода международных ограничений на поставки оружия в зону конфликта.

Вас также могут заинтересовать новости: