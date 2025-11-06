По данным Еврокомиссии, только в 2024 году шенгенские визы получили более полумиллиона россиян.

Европейский Союз готовится ужесточить визовые правила для граждан Российской Федерации. Фактически в большинстве случаев будет прекращена выдача многократных шенгенских виз.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на трех неназванных европейских чиновников. Отмечается, что этот шаг является очередным этапом в усилиях блока наказать Россию за вторжение в Украину.

Ужесточение визовых правил для россиян: какими будут последствия

Нововведение будет означать, что россияне, в основном, будут получать только одноразовые визы. Но будут и исключения – по гуманитарным соображениям или для лиц, которые также имеют гражданство ЕС.

Авторы материала напоминают, что в конце 2022 года Брюссель приостановил соглашение об упрощении визового режима с Москвой, что усложнило процесс получения виз гражданами страны-агрессора, а также сделало его дороже.

"Некоторые страны-члены, такие как страны Балтии, пошли еще дальше, запретив или жестко ограничив въезд россиян на свою территорию. Однако выдача виз остается национальной компетенцией, что означает, что, хотя Европейская комиссия может усложнить этот процесс, она не может ввести полный, всеобщий запрет на въезд российских посетителей", – поясняется в материале.

Какова ситуация с шенгенскими визами для россиян

По данным Еврокомиссии, только в 2024 году шенгенские визы получили более полумиллиона россиян. Это значительно больше, чем в 2023 году, хотя и ниже довоенного уровня. Например, в 2019 году было выдано более 4 млн виз россиянам.

Сейчас туристические визы гражданам России либерально продолжают выдавать Венгрия, Франция, Испания и Италия, пишет Politico. Ожидается, что новые, более строгие правила для россиян, будут официально одобрены и введены уже на этой неделе.

Какие еще ограничения готовит Евросоюз

Отдельно и в рамках 19-го пакета санкций ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов. По данным издания, от них будут требовать заранее сообщать государства, если они путешествуют по территории Шенгенской зоны. Это называют способом противодействия "все более враждебным разведывательным действиям" Кремля.

Кроме того, в следующем месяце в Еврокомиссии планируют обнародовать новую стратегию по визам для всех стран-членов блока. В ней будут приведены общие рекомендации, где, среди прочего, страны ЕС будут поощрять к более эффективному использованию своей визовой политики в отношении враждебных стран, а также – внедрению более строгих критериев для россиян и граждан других стран.

Санкции против России: другие новости

Reuters сообщает, что санкции обвалили зарубежную сеть российского "Лукойла". Вся международная деятельность компании парализована. Проблемы постигли российского гиганта и в Финляндии.

Издание Bloomberg писало, что резко обвалился экспорт российской нефти. Главные покупатели российского сырья поставили закупки на паузу.

