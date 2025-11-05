Пока влиятельные туристические порталы представляют свои списки туристических направлений, на которые стоит обратить внимание в 2026 году, профильные аналитики подводят итоги уходящего года.
Свежий отчет туристической компании eDreams ODIGEO определил главные туристические тренды, которые доминировали в 2025 году, а также определил, какие туристические направления были самыми популярными в этот период.
Самые популярные туристические направления мира в 2025 году – в лидерах Европа
Согласно результатам исследования, в 2025 году больше всего бронирований выпало на испанскую Барселону, уже давно задыхающуюся от толп туристов.
При этом первая десятка состояла полностью из городов Европы, а четыре из них находились в Испании:
- Барселона, Испания.
- Париж, Франция.
- Пальма де Майорка, Испания.
- Мадрид, Испания.
- Лондон, Великобритания.
- Рим, Италия.
- Стамбул, Турция.
- Лиссабон, Португалия.
- Амстердам, Нидерланды.
- Малага, Испания.
Направления, которые набирают популярность
Вместе с тем аналитики отмечают, что на фоне переполненности Европы туристы ищут альтернативные места для отдыха, а потому постепенно все большую популярность набирают места за пределами нашего континента.
В частности, эксперты зафиксировали рост интереса к второму по величине городу Бразилии Рио-де-Жанейро – сразу на 164% по сравнению з предыдущим годом.
При этом только один из десяти городов в рейтинге набирающих популярность назодится в Европе:
- Рио-де-Жанейро, Бразилия (+164%).
- Сантьяго, Чили (+102%).
- Лима, Перу (+54%).
- Сан-Паулу, Бразилия (+49%).
- Йоханнесбург, ЮАР (+44%).
- Приштина, Косово (+44%).
- Кейптаун, ЮАР (+38%).
- Мехико, Мексика (+35%).
- Шарм-эль-Шейх, Египет (+30%).
- Буэнос-Айрес, Аргентина (+24%).
Какие направления будут популярны в 2026 году
Также аналитики eDreams ODIGEO попытались спрогнозировать, какие туристические направления будут пользоваться самой большой популярностью в следующем году.
В данном случае эксперты отмечают продолжающуюся тенденции к переключения интереса туристов с Европы на другие части мира. Потому в этом списке лидер 2025 года Барселона, вовсю пытающаяся бороться с наплывом туристов, опустилась на четвертое место, тогда как первую строчку заняла столица Таиланда Бангкок.
При этом в десятке самых популярных туристических мест на 2026 год осталось только четыре европейских направления:
- Бангкок (Таиланд).
- Париж (Франция).
- Рио-де-Жанейро (Бразилия).
- Барселона (Испания).
- Рим (Италия).
- Лондон (Великобритания).
- Мадрид (Испания).
- Флорианополис (Бразилия).
- Амстердам (Нидерланды).
- Марракеш (Марокко).
В то же время аналитики прогнозируют, что в 2026 году туристов будет в первую очередь интересовать три вида туризма:
- спортивный (от активного отдыха до посещения соревнований);
- культурный (посещение музеев и фестивалей);
- музыкальный (совмещение концертов с изучением городов).
Другие идеи для путешествий в 2026 году
