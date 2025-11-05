Испанская Барселона – самое популярное туристическое направления мира в 2025 году / фото ua.depositphotos.com

Пока влиятельные туристические порталы представляют свои списки туристических направлений, на которые стоит обратить внимание в 2026 году, профильные аналитики подводят итоги уходящего года.

Свежий отчет туристической компании eDreams ODIGEO определил главные туристические тренды, которые доминировали в 2025 году, а также определил, какие туристические направления были самыми популярными в этот период.

Самые популярные туристические направления мира в 2025 году – в лидерах Европа

Согласно результатам исследования, в 2025 году больше всего бронирований выпало на испанскую Барселону, уже давно задыхающуюся от толп туристов.

При этом первая десятка состояла полностью из городов Европы, а четыре из них находились в Испании:

  1. Барселона, Испания.
  2. Париж, Франция.
  3. Пальма де Майорка, Испания.
  4. Мадрид, Испания.
  5. Лондон, Великобритания.
  6. Рим, Италия.
  7. Стамбул, Турция.
  8. Лиссабон, Португалия.
  9. Амстердам, Нидерланды.
  10. Малага, Испания.

Направления, которые набирают популярность 

Вместе с тем аналитики отмечают, что на фоне переполненности Европы туристы ищут альтернативные места для отдыха, а потому постепенно все большую популярность набирают места за пределами нашего континента.

В частности, эксперты зафиксировали рост интереса к второму по величине городу Бразилии Рио-де-Жанейро – сразу на 164% по сравнению з предыдущим годом.

При этом только один из десяти городов в рейтинге набирающих популярность назодится в Европе:

  1. Рио-де-Жанейро, Бразилия (+164%).
  2. Сантьяго, Чили (+102%).
  3. Лима, Перу (+54%).
  4. Сан-Паулу, Бразилия (+49%).
  5. Йоханнесбург, ЮАР (+44%).
  6. Приштина, Косово (+44%).
  7. Кейптаун, ЮАР (+38%).
  8. Мехико, Мексика (+35%).
  9. Шарм-эль-Шейх, Египет (+30%).
  10. Буэнос-Айрес, Аргентина (+24%).

Какие направления будут популярны в 2026 году

Также аналитики eDreams ODIGEO попытались спрогнозировать, какие туристические направления будут пользоваться самой большой популярностью в следующем году.

В данном случае эксперты отмечают продолжающуюся тенденции к переключения интереса туристов с Европы на другие части мира. Потому в этом списке лидер 2025 года Барселона, вовсю пытающаяся бороться с наплывом туристов, опустилась на четвертое место, тогда как первую строчку заняла столица Таиланда Бангкок.

При этом в десятке самых популярных туристических мест на 2026 год осталось только четыре европейских направления:

  1. Бангкок (Таиланд).
  2. Париж (Франция).
  3. Рио-де-Жанейро (Бразилия).
  4. Барселона (Испания).
  5. Рим (Италия).
  6. Лондон (Великобритания).
  7. Мадрид (Испания).
  8. Флорианополис (Бразилия).
  9. Амстердам (Нидерланды).
  10. Марракеш (Марокко).

В то же время аналитики прогнозируют, что в 2026 году туристов будет в первую очередь интересовать три вида туризма:

  • спортивный (от активного отдыха до посещения соревнований);
  • культурный (посещение музеев и фестивалей);
  • музыкальный (совмещение концертов с изучением городов).

Другие идеи для путешествий в 2026 году

