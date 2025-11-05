Первая десятка полностью состоит из городов Европы.

Пока влиятельные туристические порталы представляют свои списки туристических направлений, на которые стоит обратить внимание в 2026 году, профильные аналитики подводят итоги уходящего года.

Свежий отчет туристической компании eDreams ODIGEO определил главные туристические тренды, которые доминировали в 2025 году, а также определил, какие туристические направления были самыми популярными в этот период.

Самые популярные туристические направления мира в 2025 году – в лидерах Европа

Согласно результатам исследования, в 2025 году больше всего бронирований выпало на испанскую Барселону, уже давно задыхающуюся от толп туристов.

Видео дня

При этом первая десятка состояла полностью из городов Европы, а четыре из них находились в Испании:

Направления, которые набирают популярность

Вместе с тем аналитики отмечают, что на фоне переполненности Европы туристы ищут альтернативные места для отдыха, а потому постепенно все большую популярность набирают места за пределами нашего континента.

В частности, эксперты зафиксировали рост интереса к второму по величине городу Бразилии Рио-де-Жанейро – сразу на 164% по сравнению з предыдущим годом.

При этом только один из десяти городов в рейтинге набирающих популярность назодится в Европе:

Рио-де-Жанейро, Бразилия (+164%). Сантьяго, Чили (+102%). Лима, Перу (+54%). Сан-Паулу, Бразилия (+49%). Йоханнесбург, ЮАР (+44%). Приштина, Косово (+44%). Кейптаун, ЮАР (+38%). Мехико, Мексика (+35%). Шарм-эль-Шейх, Египет (+30%). Буэнос-Айрес, Аргентина (+24%).

Какие направления будут популярны в 2026 году

Также аналитики eDreams ODIGEO попытались спрогнозировать, какие туристические направления будут пользоваться самой большой популярностью в следующем году.

В данном случае эксперты отмечают продолжающуюся тенденции к переключения интереса туристов с Европы на другие части мира. Потому в этом списке лидер 2025 года Барселона, вовсю пытающаяся бороться с наплывом туристов, опустилась на четвертое место, тогда как первую строчку заняла столица Таиланда Бангкок.

При этом в десятке самых популярных туристических мест на 2026 год осталось только четыре европейских направления:

Бангкок (Таиланд). Париж (Франция). Рио-де-Жанейро (Бразилия). Барселона (Испания). Рим (Италия). Лондон (Великобритания). Мадрид (Испания). Флорианополис (Бразилия). Амстердам (Нидерланды). Марракеш (Марокко).

В то же время аналитики прогнозируют, что в 2026 году туристов будет в первую очередь интересовать три вида туризма:

спортивный (от активного отдыха до посещения соревнований);

культурный (посещение музеев и фестивалей);

музыкальный (совмещение концертов с изучением городов).

Другие идеи для путешествий в 2026 году

Как сообщал УНИАН, ранее тревел-эксперты назвали девять лучших недооцененных городов Европы – от Польши до Испании.

Также туристам назвали девять лучших городов Европы, чтобы встретить Новый год 2026 – от английского Лондона до португальского Лиссабона.

Кроме того, эксперты определили пять популярных туристических направлений, которые будут доступны по цене в следующем году – от Египта до Болгарии.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.