Перспектива обороны города зависит от ресурсных возможностей наших сил, задействованных там.

Есть достаточно серьезная угроза окружения Покровска, в городе уже много российских оккупантов. Об этом в эфире Radio NV сказал военный эксперт, экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев.

По его словам, ситуация в районе Покровска является достаточно сложной.

"Ключевой фактор, который несет для нас серьезную угрозу, даже не в том, что враг имеет возможность заходить в населенный пункт и накапливаться в нем, а в его попытке сжать тиски оперативного полуокружения вокруг нашей группировки, которая держит под контролем Покровск и Мирноград", - отметил Селезнев.

Аналитик утверждает, что риск очень серьезный, поскольку речь идет о расстоянии между тисками от 3 до 9 км.

"Что касается перспектив, здесь я не готов вести разговор о негативном или позитивном варианте развития ситуации на этом участке фронта, потому что очевидно, что результат нашей устойчивости на этом участке фронта зависит от ресурсных возможностей наших сил, задействованных здесь", - сказал он.

При этом добавил, что есть надежда на положительный вариант развития событий, потому что к этому участку приковано внимание и президента Украины и главкома Александра Сырского, которые побывали на этом направлении. Эксперт отметил:

"То есть внимание со стороны высшего военно-политического руководства нашей страны к этому участку фронта приковано невероятное. Но хватит ли нам тех ресурсов, которые мы можем выделить на это направление для того, чтобы стабилизировать ситуацию, то только время нас рассудит".

По его словам, враг не оставляет надежды силой оружия захватить эти населенные пункты, а украинская армия ведет маневренную оборону, проводит поисково рейдовые действия, уничтожает врага.

"Но, опять же, врага слишком много, чтобы быть нам уверенными в том, что ситуация полностью контролируется и никаких рисков для наших защитников, которые находятся в районе Покровска и Мирнограда, нет", - подчеркнул Селезнев.

Война в Украине - ситуация возле Покровска

Как сообщал УНИАН, редактор Сэм Кайли, который недавно вернулся с передовой, на страницах The Independent пишет, что заявления российского Минобороны об "окружении" украинских войск в Покровске - это обычная пропаганда. Отмечает, что хоть ситуация на востоке Украины крайне сложная, россияне там не имеют решающих успехов.

В публикации опровергается, что украинские войска оказались в трех "котлах" - в Покровске, Константиновке и Купянске. Мол, Россия предлагает "окруженным" военным сдаться, но они не окружены, поэтому они не будут сдаваться.

