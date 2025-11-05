Космические силы США запустили ракету Minuteman III, которая пролетела расстояние более 6 тысяч километров.

В США провели запланированные испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III. Об этом сообщила военная база Ванденберг Космических сил США.

Испытание получило обозначение GT 254. Во время него оценивалась текущая надежность, оперативная готовность и точность системы МБР. Также тест проверил эффективность и постоянную готовность ALCS - резервной системы командования и контроля ядерных сил, добавили в сообщении.

Боевой блок ракеты, которая не несла вооружения, преодолел около 6750 км и достиг испытательного полигона имени Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн, что на Маршалловых островах.

Тамошняя система, оснащенная высокоточными радарами, оптическими сенсорами и телеметрией, собрала ключевые данные о финальной фазе полета ракеты, говорится в сообщении.

"Это всесторонняя оценка способности системы выполнять свою критическую задачу. Данные, собранные во время испытания, имеют решающее значение для поддержания надежности и точности этого оружия", - сказал подполковник Карри Рэй, командир 576-й летной испытательной эскадрильи.

Запуск состоялся на Западном испытательном полигоне базы Ванденберг. Осуществил его экипаж 625-й эскадрильи стратегических операций с помощью системы Airborne Launch Control System (ALCS) с борта самолета E-6B Mercury ВМС США.

"Испытание подтвердило надежность, гибкость и модульность системы. Тщательная работа команды AFGSC гарантирует, что ядерные силы США остаются на самом высоком уровне готовности", - сказал полковник Дастин Гармон, командир 377-й группы испытаний и оценивания.

Что известно о Minuteman III

Minuteman III - это твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, которая стоит на вооружении армии США с 1970 года. Ее полетная дальность составляет 9500 километров. Эту ракету называют "ключевым элементом национальной обороны США". Однако, в середине 2030-х годов Minuteman III планируют полностью заменить на ракеты Sentinel.

Испытания Minuteman III - больше новостей

Этот запуск считается частью серии плановых и регулярных испытаний, которые позволяют проверять техническое состояние системы Minuteman III с соблюдением стандартов безопасности.

Подобные испытания в США проводят каждые шесть месяцев, чтобы удостовериться в боеспособности систем. Иногда проводятся электронные моделирования запуска, без фактического полета ракеты.

