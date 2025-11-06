Неназванный военный говорит, что падение Покровска – это вопрос дней, максимум двух недель.

Российские оккупационные войска окружили Покровск Донецкой области с севера и проникли в город с юга и востока. Этот населенный пункт может стать первым важным городом, захваченным армией РФ после падения Авдеевки в феврале 2024 года.

Об этом пишет французское издание Le Monde. Отмечается, что Покровск является важным логистическим узлом. И он может служить для оккупантов плацдармом для атак на Днепропетровскую область.

Бои за Покровск

В течение двух лет Покровск был мишенью для артиллерии, дронов и авиабомб, которыми город атаковали россияне. Населенный пункт покинули почти все гражданские.

Сотни зданий, все еще стоящих в Покровске, даже серьезно поврежденные, служат определенной защитой от снарядов. Авторы отмечают, что, как правило, городские бои стоят больше именно атакующей стороне, а не защитникам, и в теории могут длиться месяцами. По мнению журналистов, именно этому сценарию отдавал предпочтение украинский Генштаб. Но с перекрытием снабжения ситуация изменилась.

Что о ситуации в Покровске говорят военные

Неназванный офицер Т. из механизированной пехотной бригады, которая больше года находится в Покровске, возмущается "ошибками командования", которые позволили российским оккупационным силам окружить город, сказано в материале.

"Уже несколько недель нет нормального снабжения, а последние несколько дней оно полностью прекратилось. Никакие транспортные средства не проезжают. Такой город, как Покровск, учитывая его размеры, многочисленные высотные здания и заводы с толстыми стенами, мог бы продержаться месяцами, годами, это же крепость", – сказал он.

По его мнению, падение города – это вопрос "дней, возможно, максимум двух недель".

Другой офицер бригады морских пехотинцев, передислоцированной в Покровск летом, которого в материале называют П., говорит, что ситуация очень сложная:

"Наша часть все еще контролирует квартал, куда не проник ни один россиянин, но бои приближаются. За несколько дней они проникли во все районы".

Военный считает, что враг имеет численное преимущество как в человеческих ресурсах, так и в дронах.

"Я бы сказал, что их в этом районе втрое больше, чем нас. Когда мы уничтожаем группу из десяти солдат, сразу появляется другая. Мы уничтожаем пост дронов? Он появляется в другом месте. Их ресурсы кажутся неисчерпаемыми", – отметил он.

По словам П., россияне "терпеливо накапливают свои силы в городе". Небольшие группы из 5-10 оккупантов, которые продвигаются к его району, заходят в здания, чтобы спрятаться, как только слышат дрон.

Бывший заместитель министра обороны Украины Виталий Дейнега 2 ноября высказал в соцсетях такое мнение:

"Если приказ об отходе из Покровска и Мирногорада не будет быстро подписан, мы окажемся в ситуации, когда потеряем большое количество высокомотивированных десантников и морских пехотинцев".

Он добавил, что опасается эффекта домино, который приведет к тому, что врагу удастся "быстро захватить укрепления, построенные в тылу".

Война в Украине: ситуация в Покровске

Штурмовики 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" зачистили от российских оккупантов здание городского совета Покровска. Над зданием подняли украинский флаг.

Тем временем издание The Guardian пишет, что российские войска усиливают хватку вокруг Покровска. В городе продолжаются уличные бои.

Начальник отделения коммуникаций 155-й ОМБр имени Анны Киевской Артем Прибыльнов говорит, что враг проник глубоко в город. По его словам, противник увеличил атаки авиабомбами по Покровской агломерации.

