6 ноября во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Ограничения ввели из-за массовых ракетно-дронных атак РФ.

Время и объемы применения ограничений:

Графики почасовых отключений - с 08:00 до 22:00 - объемом от 0,5 до 2 очередей;

Графики ограничения мощности - с 08:00 до 22:00 - для промышленных потребителей.

По данным "Укрэнерго", время и объем применения ограничений могут изменить. В случае подачи электроэнергии по графику Национальная энергетическая компания призывает потреблять ее в экономном режиме.

Графики отключений Днепропетровская область

Компания ДТЭК обнародовала графики отключений электроэнергии в Днепропетровской области.

Сообщается, что у некоторых жителей области света может не быть в течение 4 часов. Вместе с тем в Днепропетровской области есть очереди счастливчиков, которые будут со светом круглосуточно.

Россия атакует украинскую энергетику

С начала осени россияне активизировали атаки на отечественную энергетику.

Недавно они нанесли очередные удары по энергетическим объектам, которые находятся в Донецкой, Сумской и Черниговской областях. В результате атак некоторые потребители остались без света.

4 ноября россияне нанесли удары по Одесской энергетике. Тогда сообщалось о массированной атаке энергетической и портовой инфраструктуры Измаильского района.

Из-за постоянных российских атак энергетики вынуждены работать круглосуточно. В то же время вводятся плановые отключения, призванные сбалансировать энергетическую систему страны.

