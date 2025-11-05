6 ноября во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщает "Укрэнерго".
Ограничения ввели из-за массовых ракетно-дронных атак РФ.
Время и объемы применения ограничений:
- Графики почасовых отключений - с 08:00 до 22:00 - объемом от 0,5 до 2 очередей;
- Графики ограничения мощности - с 08:00 до 22:00 - для промышленных потребителей.
По данным "Укрэнерго", время и объем применения ограничений могут изменить. В случае подачи электроэнергии по графику Национальная энергетическая компания призывает потреблять ее в экономном режиме.
Графики отключений Днепропетровская область
Компания ДТЭК обнародовала графики отключений электроэнергии в Днепропетровской области.
Сообщается, что у некоторых жителей области света может не быть в течение 4 часов. Вместе с тем в Днепропетровской области есть очереди счастливчиков, которые будут со светом круглосуточно.
Россия атакует украинскую энергетику
С начала осени россияне активизировали атаки на отечественную энергетику.
Недавно они нанесли очередные удары по энергетическим объектам, которые находятся в Донецкой, Сумской и Черниговской областях. В результате атак некоторые потребители остались без света.
4 ноября россияне нанесли удары по Одесской энергетике. Тогда сообщалось о массированной атаке энергетической и портовой инфраструктуры Измаильского района.
Из-за постоянных российских атак энергетики вынуждены работать круглосуточно. В то же время вводятся плановые отключения, призванные сбалансировать энергетическую систему страны.