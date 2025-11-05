Излучение вызвало генетические мутации, проблемы с кожей и повышенную смертность среди многих видов.

41 000 лет назад Земля была близка к апокалиптическому сценарию, когда магнитное поле планеты почти полностью разрушилось. Об этом пишет Unión Rayo.

Отмечается, что этот эпизод известен как "Экскурсия Лашампа", и в результате планета фактически лишилась естественной защиты от космической радиации. Это не была полная смена полюсов (когда север и юг меняются местами), но это был временный коллапс магнитного поля.

На несколько тысяч лет сила земного магнетизма упала до менее чем 10% от нормального уровня, оставив нашу планету полностью открытой для космического воздействия. Полярные сияния, которые обычно возникают только вблизи полюсов, достигли умеренных регионов, где это явление никогда ранее не наблюдалось. Лучи достигли Средиземного моря - это излучение вызвало генетические мутации, проблемы с кожей и повышенную смертность среди многих видов.

Согласно журналу Science Advances, многие общины наших предков укрывались в пещерах, другие усовершенствовали свою одежду, чтобы лучше защищаться от солнца, но самое поразительное - это то, что они, возможно, использовали красную охру в качестве естественного солнцезащитного крема.

Они не только пережили этот кризис, но и эволюционировали в культурном плане: пещерное искусство, ритуалы и первые формы символического мышления процветали посреди хаоса.

"Этот космический кризис, возможно, положил начало нашему интересу к небу и тому, что лежит за его пределами", - сказано в статье.

Может ли это повториться снова

Важно, что за последние два столетия магнитное поле значительно ослабло, и учёные обеспокоены тем, что это может стать началом нового подобного процесса или даже полной смены полюсов. Эксперты пишут:

"Сейчас всё будет совсем иначе. Мы зависим от электросетей, телекоммуникаций и спутников. Если эти системы выйдут из строя, наше общество рухнет в течение нескольких часов... Точной даты, конечно, нет, но учёные уже бдительны, а космические агентства постоянно следят за земным ядром на предмет признаков изменений. К счастью, наука и технологии помогут нам опередить такую ​​ситуацию: они могут укрепить спутники, защитить энергосети и разработать протоколы".

Отмечается, что сегодня, похоже, магнитное поле снова медленно ослабевает, но теперь у нас есть знания, наука и много солнцезащитного крема, чтобы быть готовыми. Так что если однажды небо над тропиками снова озарится, это будет не просто шоу, а начало чего-то очень плохого.

"По мере того, как магнитное поле Земли снова ослабеет, история может повториться. Следующее крупное геомагнитное возмущение - вопрос не "если", а "когда". И, возможно, когда небо снова озарится, мы вспомним, что уже были там раньше", - добавили эксперты.

Прознозы о будущем Земли

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что изменение климата "не приведёт к гибели человечества". Несмотря на то, что он потратил огромную часть своего состояния в $122 миллиарда на борьбу с изменением климата, теперь Гейтс считает, что мировым лидерам следует сосредоточиться на других угрозах.

