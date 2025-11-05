В Финляндии, где "Лукойл" имеет сеть АЗС Teboil, российская компания столкнулась с отказом банков обслуживать ее операции.

Российская компания "Лукойл", попавшая под санкции США, столкнулась с проблемами в работе своих зарубежных структур. Об этом Reuters сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По словам генерального директора норвежской компании Gunvor Торбьерна Торнквиста, санкции привели к тому, что "вся международная деятельность "Лукойла" парализована".

"Никто не может проводить с ними операции. Под угрозой множество рабочих мест, а работа нефтеперерабатывающих мощностей может быть серьезно нарушена", - приводит его слова Reuters.

Как сообщается, в иракской государственной компании Somo отменили отгрузку трех партий нефти, добытой компанией "Лукойл" в рамках его доли на месторождении "Западная Курна-2".

Известно, что "Лукойлу" принадлежит доля 75% в месторождении мощностью 480 тыс. баррелей в сутки. Остальным владеет иракская North Oil Company.

Это только малая часть проблем.

Компания Litasco, базирующаяся в Женеве и являющаяся торговым подразделением "Лукойла", испытывала трудности с фрахтованием судов, поскольку британские судовые брокеры отказались работать с ней. Из-за ограничений Litasco была вынуждена сократить свой штат.

В Финляндии, где "Лукойл" имеет сеть АЗС Teboil, российская компания столкнулась с отказом банков обслуживать ее операции. Из-за этого около тысячи работников и операторов заправочных станций оказались перед угрозой потери работы в ближайшее время.

Отметим, что по данным The Moscow Times, зарубежная нефтяная империя, собранная "Лукойлом", включает НПЗ в Болгарии, Румынии и Нидерландах, сеть АЗС в Евросоюзе, а также мощности по добыче в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте и других странах мира.

Все эти активы внесли в черные списки Минфина США, который дал "Лукойлу" месяц на то, чтобы от них избавиться, а его партнерам - чтобы закрыть все сделки.

По прогнозам специалистов, из-за санкций и вынужденной распродажи "Лукойл" может потерять 15-17% всей добычи углеводородов. Известно, что за рубежом он добывает 6,5% нефти и почти половину газа, а иностранные НПЗ обеспечивают ему четверть совокупного объема нефтепереработки.

Новые санкции против Кремля - что известно

Напомним, недавно США ввели новые санкции в отношении России, которые коснулись нефтяных гигантов - компаний "Роснефть" и "Лукойл". Сразу после введения ограничений акции компаний начали стремительно падать.

Позже стало известно, что "Лукойл" пытается защитить свои зарубежные активы.

Компания объявила, что ее международные активы, принадлежащие LUKOIL International GmbH, будут проданы компании Gunvor, упомянутой выше. Последняя ранее выступала одним из крупнейших продавцов российской нефти за границу.

