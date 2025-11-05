Украина перебросила в Покровск спецназ, однако это не изменило ситуацию в пользу ВСУ.

Российские войска усиливают хватку вокруг Покровска, уличные бои в городе продолжаются.

Генеральный штаб Украины опроверг заявления России об окружении своих войск, заявив, что предпринимаются усилия по укреплению флангов вокруг Покровска Мирнограда. Однако, как пишет The Guardian, украинские военные аналитики в последние дни предупреждают о резком ухудшении ситуации.

"Карты боевых действий указывают на то, что российские войска находятся всего в нескольких километрах от окружения оставшихся украинских войск", - пишет издание.

Почему Россия рвется в Покровск

Покровск расположен на важнейшей автомагистрали, соединяющей сеть городских опорных пунктов, образующих последний крупный оборонительный рубеж Украины в Донецкой области. Его падение стало бы прорывом для Москвы и приблизило бы российские войска к их давней цели – захвату всего региона, отмечает издание.

В последние недели российские войска резко активизировали свои атаки, первоначально полагаясь на небольшие пешие штурмовые группы, а затем постепенно сосредоточив достаточное количество войск для начала более масштабного наступления на город.

Аналитический проект DeepState во вторник показал, что российские войска продвинулись дальше в Покровск и его окрестности, хотя большая часть территории обозначена серой зоной.

"Нет хороших новостей"

Боец ​​украинских ВС Артем Карякин написал в издании X, что российские войска "присутствуют в каждом районе города".

"Нет хороших новостей оттуда; ситуация остаётся напряжённой. Хотя российские войска ещё не полностью взяли город под контроль, бои продолжаются".

На выходных Украина перебросила в Покровск спецназ, чтобы переломить ситуацию и предотвратить возможное окружение. Однако эта дерзкая операция, похоже, не изменила ситуацию в пользу Украины, отмечает The Guardian.

При этом некоторые украинские и западные комментаторы подвергли сомнению решение Киева продолжать оборону Покровска, утверждая, что он подвергает своих солдат серьёзной опасности в, возможно, уже проигранном сражении.

"Украина, возможно, повторяет дорогостоящую ошибку в Покровске", — написал Эмиль Кастехельми, аналитик финской организации Black Bird Group.

"Это повторяющаяся тенденция, как например, в Угледаре и Курске — нежелание проводить контролируемый, оправданный с военной точки зрения отход с выступа, который находится под угрозой, когда ситуация больше не благоприятствует обороняющейся стороне".

Покровск - последние новости

Как заявил специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флэш" Бескрестнов, украинское военно-политическое руководство приняло решение удерживать Покровско-Мирноградскую конгломерацию максимально возможное время. По его данным, в военном плане удержание этих позиций важно, поскольку за ними открывается практически ровная территория вглубь Днепропетровской области.

В то же время Independent пишет, что заявления российского Минобороны об "окружении" украинских войск в Покровске - это обычная пропаганда. Хотя ситуация на востоке Украины крайне сложная, россияне там не имеют решающих успехов.

