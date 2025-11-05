"Укрзализныця" по ходатайству Донецкой областной военной администрации (ОВА) временно ограничивает поезда Краматорского направления из-за ситуации с безопасностью. Об этом сообщили в "УЗ".
Отмечается, что ограничения будут до станций Гусаровка или Барвенково.
В "УЗ" подчеркнули, что решение продиктовано факторами безопасности, поэтому пассажиры всех 5 поездов дальнего следования Краматорского направления получают детализированные оповещения о конечной станции в приложении "УЗ" непосредственно в день отправки.
"Донецкая ОВА сейчас организует автобусные шаттлы между Краматорском-Славянском и временной конечной станцией. Наши проводники и работники вокзалов помогают пассажирам сориентироваться на месте и сопровождают во время пересадки", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что временное ограничение касается также и пригородного движения в Донецкой области, в частности сообщений Бантышево - Краматорск и Славянск - Райгородок.
Удары РФ по железной дороге
Как сообщал УНИАН, оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины, из-за чего изменился график движения пригородных рейсов на 2 ноября на Днепропетровщине и Донетчине.
Также в ночь на 31 октября Россия нанесла удары по железнодорожной инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях. Было повреждение подвижного состава, задерживается поезд.
Так, в Сумах враг ударил по пассажирскому депо - повреждены и уничтожены хозяйственные помещения компании, а также подвижной состав.