Донецкая ОВА сейчас организует автобусные шаттлы между Краматорском-Славянском и временной конечной станцией.

"Укрзализныця" по ходатайству Донецкой областной военной администрации (ОВА) временно ограничивает поезда Краматорского направления из-за ситуации с безопасностью. Об этом сообщили в "УЗ".

Отмечается, что ограничения будут до станций Гусаровка или Барвенково.

В "УЗ" подчеркнули, что решение продиктовано факторами безопасности, поэтому пассажиры всех 5 поездов дальнего следования Краматорского направления получают детализированные оповещения о конечной станции в приложении "УЗ" непосредственно в день отправки.

Видео дня

"Донецкая ОВА сейчас организует автобусные шаттлы между Краматорском-Славянском и временной конечной станцией. Наши проводники и работники вокзалов помогают пассажирам сориентироваться на месте и сопровождают во время пересадки", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что временное ограничение касается также и пригородного движения в Донецкой области, в частности сообщений Бантышево - Краматорск и Славянск - Райгородок.

Удары РФ по железной дороге

Как сообщал УНИАН, оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины, из-за чего изменился график движения пригородных рейсов на 2 ноября на Днепропетровщине и Донетчине.

Также в ночь на 31 октября Россия нанесла удары по железнодорожной инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях. Было повреждение подвижного состава, задерживается поезд.

Так, в Сумах враг ударил по пассажирскому депо - повреждены и уничтожены хозяйственные помещения компании, а также подвижной состав.

Вас также могут заинтересовать новости: