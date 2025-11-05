Православный праздник сегодня в народе называют Павел Ледостав.

6 ноября по новому церковному календарю православные верующие в Украине почитают святителя Павла Исповедника, патриарха Константинопольского. О том, какие традиции, приметы и запреты связаны с этим днем, а также какой праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю - рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

6 ноября (в старом календаре это дата 19 ноября) - день памяти святителя Павла Исповедника, патриарха Константинопольского.

Святитель Павел жил в IV веке и происходил из Солуни. Он с ранних лет был глубоко верующим, много молился и изучал Священное Писание и на то время считался одним из самых образованных людей.

После того, как умер патриарх Александр, Павел возглавил Константинопольскую кафедру. Это были времена, когда христиане в восточной части Римской империи подвергались гонениям со стороны ариан - еретиков, к которым принадлежал и император Констанций. Они сняли Павла с должности, а на его место поставили арианина Евсевия. Но судьба распорядилась иначе: вскоре Евсевий умер, и святитель вернулся в Константинополь.

Тогда Констанций снова выгнал Павла в Рим. Западный император Констант, который поддерживал православных, потребовал вернуть Павла на патриарший престол - и пригрозил Констанцию войной. Павла на какое-то время восстановили на должности, но императора Константа убили. Патриарха сослали в Армению - там, в городе Кукуз, в 350 году ариане убили святителя прямо во время службы.

В 381 году император Феодосий Великий перенес мощи святителя в Константинополь. Там они находились много веков, а в 1326 году мощи перевезли в Венецию, где они хранятся и поныне.

Какой сегодня православный праздник отмечают еще:

по новому стилю вспоминают преподобного Луку, эконома Киево-Печерского;

мучениц Текусу, Александру, Полактию и других;

преподобного Луку Тавроменийского.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 6 ноября почитают память иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".

С каким молитвами обращаются в этот день, традиции и что сегодня нельзя делать

В православный праздник 6 ноября верующие обращаются к святым со словами: "Молите Бога о нас!"

В народе день прозвали Павлов, или Павел Ледостав - считается, что с этого времени реки и озера покрываются первым прочным льдом. Согласно поверью, сам святой Павел спускается на землю, чтобы "сковать воду".

Сегодня можно заниматься домашними делами, уборкой и готовкой, рыбаки в Павлов день начинают готовить снасти для зимней рыбалки. Согласно народным поверьям, чтобы привлечь удачу на целый год, в Павлов день нужно надеть новую или только что выстиранную одежду.

Церковь сегодня призывает отказаться от гнева, осуждения, зависти, нельзя жадничать, бить баклуши, ругаться и сквернословить. Важно проявлять доброту и милосердие и не отказывать в помощи тем, кто просит.

По народным приметам, в этот день не рекомендуют давать или брать деньги в долг, заключать сделки, а также делать крупные покупки. Обещания, данные в этот день, нельзя нарушать - удача уйдет.

Приметы на 6 ноября

По приметам дня судят о погоде и будущем урожае:

лед появился на водоемах - уже не растает до весны;

если лед лег буграми - хлеба будет много;

день выдался теплый - зима будет мягкой, без сильных морозов;

ветра нет - скоро ударят холода;

восход алого цвета - к затяжным снегопадам;

вороны собираются в стаи - пойдет снег, а если голуби воркуют - это к теплу.

Считается, что если на Павлов день выпадет первый снег, то зима будет снежной и теплой - как начнется, так и пройдет.

