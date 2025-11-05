6 ноября по новому церковному календарю православные верующие в Украине почитают святителя Павла Исповедника, патриарха Константинопольского. О том, какие традиции, приметы и запреты связаны с этим днем, а также какой праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю - рассказываем в материале.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине
- С каким молитвами обращаются в этот день, традиции и что сегодня нельзя делать
- Приметы на 6 ноября
Какой сегодня церковный праздник в Украине
6 ноября (в старом календаре это дата 19 ноября) - день памяти святителя Павла Исповедника, патриарха Константинопольского.
Святитель Павел жил в IV веке и происходил из Солуни. Он с ранних лет был глубоко верующим, много молился и изучал Священное Писание и на то время считался одним из самых образованных людей.
После того, как умер патриарх Александр, Павел возглавил Константинопольскую кафедру. Это были времена, когда христиане в восточной части Римской империи подвергались гонениям со стороны ариан - еретиков, к которым принадлежал и император Констанций. Они сняли Павла с должности, а на его место поставили арианина Евсевия. Но судьба распорядилась иначе: вскоре Евсевий умер, и святитель вернулся в Константинополь.
Тогда Констанций снова выгнал Павла в Рим. Западный император Констант, который поддерживал православных, потребовал вернуть Павла на патриарший престол - и пригрозил Констанцию войной. Павла на какое-то время восстановили на должности, но императора Константа убили. Патриарха сослали в Армению - там, в городе Кукуз, в 350 году ариане убили святителя прямо во время службы.
В 381 году император Феодосий Великий перенес мощи святителя в Константинополь. Там они находились много веков, а в 1326 году мощи перевезли в Венецию, где они хранятся и поныне.
***
Какой сегодня православный праздник отмечают еще:
- по новому стилю вспоминают преподобного Луку, эконома Киево-Печерского;
- мучениц Текусу, Александру, Полактию и других;
- преподобного Луку Тавроменийского.
Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 6 ноября почитают память иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".
С каким молитвами обращаются в этот день, традиции и что сегодня нельзя делать
В православный праздник 6 ноября верующие обращаются к святым со словами: "Молите Бога о нас!"
В народе день прозвали Павлов, или Павел Ледостав - считается, что с этого времени реки и озера покрываются первым прочным льдом. Согласно поверью, сам святой Павел спускается на землю, чтобы "сковать воду".
Сегодня можно заниматься домашними делами, уборкой и готовкой, рыбаки в Павлов день начинают готовить снасти для зимней рыбалки. Согласно народным поверьям, чтобы привлечь удачу на целый год, в Павлов день нужно надеть новую или только что выстиранную одежду.
Церковь сегодня призывает отказаться от гнева, осуждения, зависти, нельзя жадничать, бить баклуши, ругаться и сквернословить. Важно проявлять доброту и милосердие и не отказывать в помощи тем, кто просит.
По народным приметам, в этот день не рекомендуют давать или брать деньги в долг, заключать сделки, а также делать крупные покупки. Обещания, данные в этот день, нельзя нарушать - удача уйдет.
Приметы на 6 ноября
По приметам дня судят о погоде и будущем урожае:
- лед появился на водоемах - уже не растает до весны;
- если лед лег буграми - хлеба будет много;
- день выдался теплый - зима будет мягкой, без сильных морозов;
- ветра нет - скоро ударят холода;
- восход алого цвета - к затяжным снегопадам;
- вороны собираются в стаи - пойдет снег, а если голуби воркуют - это к теплу.
Считается, что если на Павлов день выпадет первый снег, то зима будет снежной и теплой - как начнется, так и пройдет.