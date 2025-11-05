Речь идет о 5 людях, которые получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В Святошинском районе Киева маршрутный автобус столкнулся с электроопорой, пострадали 5 человек. Об этом сообщает в Телеграм полиция Киева.

Отмечается, что сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими поступило в столичную полицию сегодня, 5 ноября, около 15:30.

"Предварительно установлено, что водитель маршрутного автобуса марки МАЗ не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой вблизи автозаправочной станции на проспекте Академика Палладина", - рассказывают в полиции.

В сообщении сказано, что по меньшей мере пять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, решается вопрос об их госпитализации.

На месте работает следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, патрульные полицейские и врачи.

Как сообщал УНИАН, в мае прошлого года в Днепровском районе столицы произошло ДТП с участием маршрутного такси и грузовика, семь человек были травмированы.

По информации полиции Киева, водитель грузового транспортного средства, двигаясь по проспекту Георгия Нарбута, выполнял маневр поворота со второй полосы, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом. Травмы получили водитель маршрутного такси и 6 пассажиров.

