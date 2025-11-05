Этот объект, известный как Агуада Феникс, является древнейшим и крупнейшим монументальным архитектурным сооружением в районе майя.

Исследователи утверждают, что 3000-летний памятник цивилизации майя представляет собой гигантскую карту размером с город, изображающую "порядок вселенной". Об этом пишет Live Science.

Согласно новому исследованию опубликованному в журнале Science Advances, руины, расположенные на территории современной юго-восточной Мексики, представляли собой космограмму - изображение того, как древние люди, жившие на этом месте, представляли собой космос.

Этот объект, известный как Агуада Феникс, является древнейшим и крупнейшим монументальным архитектурным сооружением в районе майя и превосходит по размерам многие древние города Мезоамерики, пишут исследователи. Хотя его строительство было масштабным проектом, его культурное значение, вероятно, мотивировало людей участвовать в его строительстве, а это означает, что строители, вероятно, не были принуждены к труду, предполагают исследователи.

По сути, строительство Агуада Феникс могло быть известным общественным занятием для древних людей, подобно Стоунхенджу в доисторической Англии.

"Крупные строительные мероприятия и коллективные ритуалы, возможно, также включали в себя пиршества, обмен товарами между различными группами и возможности для встреч, что, вероятно, создавало дополнительные стимулы для объединения людей", - пишут ученые.

Интересно, что Агуада-Феникс датируется 1050 годом до н. э., до изобретения письменности майя, поэтому письменных свидетельств об этом месте не сохранилось. Оно было заброшено около 700 года до н. э. Ученые исследовали его в период с 2020 по 2024 год, чтобы узнать больше о нём. Они не только раскопали Агуада-Феникс, но и использовали лидар (дальномер света) - метод, при котором лазеры излучаются с самолёта, а отражённый свет измеряется и используется для создания изображений ландшафта.

Их анализ показал, что космограмма была создана с использованием системы сооружений, включающей каналы, дамбы и плотину. Эти сооружения перекрещиваются друг с другом, образуя ряд крестообразных фигур. Размер космограммы, размером 9 на 7,5 км, "сопоставим или даже превосходит размеры более поздних мезоамериканских городов", включая Тикаль и Теотиуакан.

Отмечается, что в центре сооружения находится ряд небольших зданий и платформ, которые археологи называют "группой E". Здесь обнаружено несколько захоронений, содержащих предметы, вероятно, имевшие церемониальное значение, в том числе украшения из зеленого камня, которые могут изображать крокодила, птицу и, возможно, рожающую самку; керамические сосуды; и пигменты.

Хотя небольшое озеро обеспечивало водой каналы, археологи отметили, что огромные размеры космограммы и небольшой размер озера не позволяли каналам заполняться водой в течение длительного времени. Они также обратили внимание на отсутствие признаков сельскохозяйственного орошения, что позволяет предположить, что каналы не использовались для выращивания сельскохозяйственных культур. Космограмма так и не была завершена, когда это место было заброшено в 700 г. до н. э., а некоторые каналы так и не были достроены.

Ученые отметили, что не обнаружили никаких признаков социальной иерархии в Агуада-Феникс, в отличие от других, более поздних поселений майя, таких как Тикаль в Гватемале и Копан в Гондурасе, которые свидетельствуют о строгой социальной структуре майя. По оценкам группы, для строительства Агуада-Феникс потребовалось более 1000 человек. Возможно, что большую космограмму разработали "ведущие фигуры, обладавшие особыми навыками и знаниями в области астрономических наблюдений и календарных расчетов".

Что означает космограмма

Понять полный смысл космограммы сложно, учитывая отсутствие письменных источников, относящихся к этому времени. Руководитель исследования Такеши Иномата, профессор археологии Университета Аризоны, специализирующийся на культуре майя, отметил, что в ее дизайне отражено движение солнца. Он рассказал:

"Люди, пользовавшиеся этим местом, вероятно, считали, что Вселенная упорядочена по осям север-юг и восток-запад. Ось восток-запад была связана с движением солнца и, вероятно, также с течением времени".

Также строители сориентировали Агуада-Феникс на определённое направление восхода солнца, что было связано с 260-дневным циклом, который стал важнейшим ритуальным календарём для поздних майя и ацтеков. Поэтому они могли считать, что порядок пространства и времени связан.

