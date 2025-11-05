Отличился 425-й штурмовой полк.

Штурмовики 425-го отдельного штурмового полка "Скала" зачистили от российских оккупантов здание городского совета Покровска. Сейчас над ним снова развевается украинский флаг, сообщает телеграм-канал полка.

"Две наши штурмовые группы получили задание пройти в центр Покровска и зачистить горсовет от оккупантов. Несмотря на поражение транспорта "ждуном" удалось зайти в город, бойцы попали в засаду, но удалось уничтожить врага, а единственный раненый боец продолжил выполнять боевую задачу", - заявили военные.

